Fátima Bosch manda mensaje de apoyo a la Selección Mexicana tras su eliminación: “Seguiremos luchando”

La eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 generó diversas reacciones entre los aficionados y famosos, sin embargo, una de las voces más destacadas en mostrar su apoyo al equipo mexicano ha sido la de Fátima Bosch, la actual Miss Universo que es originaria de México.

Tras confirmarse la salida del torneo del combinado nacional dirigido por Javier Aguirre, la modelo originaria de Tabasco utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje de aliento al equipo mexicano y también a los aficionados que se mostraron tristes ante la salida del Tri.

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Miss Universo alienta a la Selección Mexicana en sus redes sociales

A través de sus historias de Instagram, Bosch compartió una fotografía del plantel reunido en la cancha y redactó unas palabras enfocadas en el orgullo nacional y el esfuerzo demostrado por los jugadores a lo largo de sus diversos partidos, restando peso a la derrota sufrida ante Inglaterra.

"Hoy no tocó celebrar el resultado, pero sí el corazón con el que esta selección defendió nuestros colores. Perder un partido jamás borra el orgullo de representar a millones de mexicanos. Gracias por luchar hasta el último minuto. Seguiremos soñando con ustedes, hoy y siempre". escribió la modelo mexicana en sus redes sociales.

Fátima Bosch manda mensaje al Tri tras su derrota contra Inglaterra. / Instagram: fatimaboschfdz

Durante todo el torneo, la modelo se mantuvo activa compartiendo contenido apoyando al Tri. Días antes, previo al encuentro en contra Ecuador, se había sumado a la tendencia viral de la afición con el lema "¿Y si sí?", además de expresar su admiración por figuras veteranas del equipo como el guardameta Guillermo Ochoa.

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