Detectan socavones bajo el Malecón de Campeche; representan riesgo de colapso

Diversos socavones detectados bajo el Malecón de la ciudad representan un riesgo de colapso, por lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop) ya trabaja en la elaboración de un proyecto específico para atender esta problemática.

La dependencia explicó que como parte de las inspecciones realizadas durante los trabajos de rehabilitación, fueron identificadas cavidades generadas por la erosión costera, las cuales podrían comprometer la estabilidad de la infraestructura si no son intervenidas oportunamente.

“Hay unos tramos que están afectados. La erosión costera es fuerte aquí; no solamente afecta el Malecón de Campeche, también la carretera federal 180. Finalmente, aquí también hay problemas de socavones en el malecón”, señaló Bernhard Rehn, titular de la Sedumop.

Noticia Destacada Restos humanos en Escárcega: Fiscalía mantiene investigaciones abiertas

La dependencia lleva varias semanas estudiando el fenómeno mediante sobrevuelos y recorridos técnicos para ubicar con precisión las zonas de mayor riesgo. El funcionario recordó que un socavón genera un vacío debajo de la estructura, lo que puede ocasionar el colapso del pavimento o del murete.

La Sedumop mantiene en marcha el programa de rehabilitación integral del Malecón, obra en la que se invierten 11 millones 600 mil pesos y que fue adjudicada a una empresa campechana.

Los trabajos abarcan alrededor de cinco kilómetros del paseo costero e incluyen la rehabilitación de muretes, bancas, esferas decorativas, banquetas, trotapista y ciclovía, así como la reparación de bolardos y limpieza general del área.

Se sustituirán más de 500 luminarias vandalizadas o fuera de servicio por el robo de cableado eléctrico. El nuevo sistema funcionará con fotoceldas y equipos resistentes a la intemperie, lo que permitirá reducir el consumo de energía y disminuir el riesgo de robos de cobre.

El titular de la Sedumop aclaró que el mantenimiento actualmente en ejecución no contempla la atención de los socavones, debido a que éstos requieren un proyecto independiente y una inversión adicional, la cual será determinada una vez concluyan los estudios técnicos para garantizar la seguridad y conservación del principal paseo turístico de la capital campechana.