Profeco exhibe gasolineras caras y confirma que canasta básica se mantiene debajo de 910 pesos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el 79.4 por ciento de las estaciones de servicio monitoreadas vende el litro de diésel por debajo de 27 pesos, como parte del acuerdo establecido con el sector gasolinero.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 6 de julio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el procurador Iván Escalante Ruiz presentó el informe de la sección “Quién es quién en los precios”, con datos sobre combustibles, canasta básica y productos de consumo.

¿Qué gasolineras venden más caro el diésel y la gasolina regular?

Profeco reportó que el precio promedio nacional del diésel es de 27 pesos con 10 centavos. Entre las estaciones con precios justos destacó una Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, con 26 pesos con 92 centavos por litro.

En contraste, señaló a una estación BP en Amozoc, Puebla, por vender el litro de diésel en 29 pesos con 99 centavos, con un margen de ganancia de 3 pesos con 53 centavos.

Para gasolina regular, el precio promedio nacional fue de 23 pesos con 69 centavos. Profeco recordó que el acuerdo establece que no debe superar los 24 pesos por litro. Como ejemplo de precio alto, ubicó a una estación La Gas en Cancún, Quintana Roo, con 25 pesos con 29 centavos.

Noticia Destacada Profeco revela dónde está el diésel más barato y la canasta básica más económica; estos son los precios de la semana

¿Cuánto cuesta la canasta básica?

Escalante informó que, por tercera semana consecutiva, todas las tiendas monitoreadas vendieron la canasta básica por debajo del acuerdo de 910 pesos.

La más barata fue Chedraui Plaza Coacalco, en Estado de México, con 768 pesos con 30 centavos por los 24 productos. También se reportaron precios dentro del acuerdo en Coyoacán, La Paz y Campeche.

¿Qué otros avisos hizo Profeco?

Profeco presentó un comparativo del precio de la papa blanca, que registró variaciones importantes entre centrales de abasto y tiendas de autoservicio.

#MañaneraDelPueblo | Quién es Quién en los Precios de los Combustibles:



Precio promedio nacional de la gasolina regular al 3 de julio:

➡️ $23.69



Gasolina regular con los márgenes más bajos (Precios justos):

➡️ Occidente y Centro (Pemex): $23.69 precio promedio | $1.72 y $1.73… pic.twitter.com/QBy02brr8h — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 6, 2026

Además, llamó a negocios a calibrar básculas, bombas despachadoras, medidores de gas y otros instrumentos durante el segundo periodo de 2026, del 1 de julio al 30 de septiembre.

También anunció la edición de julio de la Revista del Consumidor, con estudios sobre pantalones de mezclilla, margarinas, mantequillas, balnearios y parques acuáticos.

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