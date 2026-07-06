Restos humanos en Escárcega: Fiscalía mantiene investigaciones abiertas

La tarde de ayer fueron localizados restos de cuerpos humanos en terrenos de la colonia rural La Chiquita, pertenecientes al municipio de Escárcega, y aunque no ha sido confirmado por las autoridades, trascendió extraoficialmente que corresponden a Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao, pareja reportada como desaparecida desde el 29 de junio.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas; no obstante, trascendió que los cuerpos presentan huellas de violencia.

Francisco Rocha y Edith Ortega fueron vistos por última vez el lunes cuando se dirigían a trabajar en un rancho de esa zona; un par de días después encontraron la cuatrimoto en la que viajaba la pareja, pero la unidad presentaba rastros de sangre e impactos de bala.

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Por varios días y ante la presión de su familia, las autoridades montaron operativos de búsqueda incluso con drones, sin éxito, hasta ayer que, según se supo, el hallazgo fue posible durante un operativo con agentes caninos de la unidad K9, personal de la SPSC y elementos ministeriales.

Y aunque diversas voces apuntan a que se trata de los cuerpos de la pareja desaparecida, la Fiscalía General de Justicia del Estado solo informó que, como resultado de las acciones de búsqueda coordinadas con autoridades federales y estatales, “fue localizado un sitio de hallazgo donde se encontró un miembro corporal”.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Comisión Local de Búsqueda de Personas, Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, así como autoridades de los estados de Yucatán y Tabasco.

De acuerdo con el comunicado oficial, el lugar permanece bajo procesamiento por personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales, el equipo de Investigación en Campo y el Servicio Médico Forense (Semefo), quienes realizan los peritajes, recolección de indicios y análisis correspondientes.

La Fiscalía precisó que, por el momento, no es posible confirmar que los restos localizados correspondan a alguna persona en particular, por lo que las investigaciones continúan.

La dependencia aseguró que “Se informará oportunamente a la ciudadanía conforme los avances de las diligencias permitan brindar información oficial sobre el caso”.