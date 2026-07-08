Pescadores de Camino Real denuncian robo de cablería en embarcaciones

Más de una decena de pescadores de Camino Real no pudieron salir a la mar debido al robo de la cablería de dos embarcaciones.

Los afectados responsabilizaron a la Secretaría de Marina por estos atracos, al señalar que los operativos de retiro de chozas donde mantenían a sus veladores dejaron sin vigilancia sus lanchas.

Sobre esta situación, los hombres de mar señalaron a la Secretaría de Marina y a la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), luego de que desde marzo iniciaron operativos de reordenamiento pesquero para retirar las chozas donde los pescadores mantenían a sus vigilantes.

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Las embarcaciones saqueadas fueron la “Teresita”, propiedad de la permisionaria Carmen de los Ángeles Vivas Valles, y la “Claudia II”, de Juan Antonio Gómez.

“Una desagradable sorpresa nos llevamos al verificar las lanchas. Al colocar los cables al acumulador nos dimos cuenta de que se los llevaron, al igual que al otro compañero, esto como consecuencia de que las autoridades pesqueras ya no nos permiten contar con chozas para dejar a nuestros vigilantes”, manifestó Carmen Vivas.

Según los afectados, las pérdidas ocasionadas a cada embarcación superan los 200 mil pesos, considerando la compra de nuevos cables, la contratación del mecánico y los gastos del hielo adquirido para llenar las neveras donde almacenarían el producto de escama.

“Compramos hielo, gasolina y demás equipamiento para ir a la pesca y nos damos cuenta de que nos robaron los cables, lo que ocasionará más pérdidas, porque al menos dos días no podremos salir a la mar”, lamentó Juan Gómez.

Sobre estos hechos, los permisionarios afectados comentaron que personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) presuntamente les informó que su denuncia no sería tomada en cuenta debido a que únicamente eran dos los afectados.

En el lugar, otros pescadores indicaron que también se han registrado robos de piezas de motores, hélices y artes de pesca, por lo que solicitaron a la Secretaría de Marina reforzar la vigilancia en los muelles.

“Así como vienen a retirar nuestras chozas, esperamos que cumplan con lo acordado: frenar la ola de robos en los muelles, como ocurre en esta zona de los pescadores de Camino Real”, indicaron.