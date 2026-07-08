Con todo y pasajeros: Taxista huye de operativo desatando persecución en Campeche

Un taxista que intentó evadir un filtro de inspección instalado sobre la carretera estatal Campeche, Lerma fue retenido por las autoridades tras una persecución, sin embargo, no fue trasladado a ninguna instancia de seguridad, donde la unidad quedó asegurada.

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Los hechos ocurrieron cuando personal de la ARTEC y de la Policía mantenían un punto de revisión sobre la carretera, pero al llegar al sitio, el operador de un taxi, que llevaba pasajeros a bordo, decidió acelerar la marcha para evitar la inspección, iniciándose una persecución que culminó sobre la avenida López Mateos, entre la calle Montecristo.

Durante la inspección, las autoridades detectaron que el vehículo portaba placas vencidas. / Dismar Herrera

Tras ser interceptado, el conductor fue retenido en el lugar, mientras que los pasajeros abordaron otro taxi para continuar su trayecto, durante la inspección, las autoridades detectaron que la unidad portaba placas vencidas y que el operador no contaba con la documentación correspondiente, por lo que el vehículo fue confiscado y quedó a disposición de la autoridad competente.

JGH