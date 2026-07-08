“Topos Quintana Roo” recuperaron un cuerpo tras nueve días bajo los escombros en Venezuela

Los equipos de rescate de Cancún continuaron trabajando en Venezuela, donde permanecieron más de una semana en labores de búsqueda y recuperación de víctimas tras el terremoto que afectó al país sudamericano.

Sin una fecha definida para su retorno, los brigadistas regresaron este martes a Cancún debido a los protocolos internacionales; sin embargo, antes de concluir su misión, integrantes de “Topos Quintana Roo”, encabezados por Alberto Aguilar, recuperaron el cuerpo de un empresario tequilero venezolano que permaneció sepultado durante casi nueve días entre los restos de su vivienda, ubicada en un barrio del estado de La Guaira.

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La compleja maniobra se prolongó durante aproximadamente dos horas debido al riesgo de colapso de la estructura. Desde su llegada al territorio venezolano, los rescatistas quintanarroenses trabajaron de manera ininterrumpida en las zonas afectadas, con participación en la localización de sobrevivientes y recuperación de personas fallecidas.

El operativo también dejó afectaciones entre los propios brigadistas. “Topos Quintana Roo” informó que uno de sus integrantes resultó lesionado cuando un fragmento de concreto cayó sobre uno de los dedos de un pie durante las labores, por lo que requirió atención médica y sutura.

“Los errores no perdonan a los rescatistas mexicanos, y la factura se paga caro... Un pedazo de concreto cayó sobre el dedo de un Topo mexicano y se requirió suturar. Ser voluntario tiene un precio que pocos ven”, compartió el grupo.

Durante la maniobra de aproximadamente dos horas para recuperar el cuerpo, uno de los rescatistas resultó herido / Especial

Aguilar explicó que la misión de los rescatistas internacionales en Venezuela entró en una nueva etapa, luego de concluir la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. Señaló que ahora comenzaron las labores de recuperación de víctimas mortales y posteriormente iniciará el proceso de reconstrucción.

El comandante indicó que el cambio responde a los protocolos internacionales para la atención de emergencias, los cuales establecen que los grupos extranjeros permanecen entre ocho y 10 días en el país afectado para brindar apoyo durante la contingencia.

“Protocolariamente, la ayuda humanitaria internacional y los grupos de rescate que vienen de otros países deben estar ocho días, máximo diez, en el país extranjero, y la misma embajada busca su evacuación”, explicó.

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Mientras permanecieron en territorio venezolano, los equipos mexicanos continuaron participando en las labores de recuperación, antes de dar paso a las acciones enfocadas en la reconstrucción de las zonas dañadas.

Por su parte, el contingente integrado por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Benito Juárez también permaneció desplegado en La Guaira, donde realizó trabajos de búsqueda técnica junto con especialistas internacionales. Además, entregó parte de la ayuda humanitaria reunida en el centro de acopio instalado en Cancún para apoyar a las familias afectadas.

La participación de ambos grupos mantuvo a Quintana Roo entre las entidades mexicanas con presencia activa en la respuesta internacional ante la emergencia, mientras sus integrantes enfrentaron condiciones de riesgo para brindar apoyo a quienes aún esperaban información sobre sus familiares.