Sader frena apoyos a maiceros en Campeche tras detectar registros irregulares de hasta 14 toneladas

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) admitió que existen atrasos en la entrega del apoyo federal de 800 pesos por tonelada de maíz para productores de Campeche. No obstante, la dependencia del Gobierno de México aseguró que la suspensión de los pagos está justificada debido a que, durante la operación del programa, se detectaron irregularidades, como personas que registraron hasta 14 toneladas o se inscribieron dos veces para recibir el beneficio, por lo que actualmente se realiza una auditoría para determinar quiénes sí tienen derecho al recurso.

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Lo anterior, luego de que maiceros de seis municipios se manifestaron en el Palacio de Gobierno para exigir la liberación de estos apoyos que no han llegado a 400 productores, pese a haber cumplido con los requisitos.

El delegado de la Sader en Campeche, Carlos Baqueiro Cáceres, confirmó que sostuvo una reunión con los inconformes, la cual calificó como cordial y de diálogo abierto, lo que permitió avanzar en la atención de sus demandas.

Explicó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue agilizar la entrega de los recursos, de tal forma que quienes presentaban su documentación recibían el pago apenas unos días después. Sin embargo, lamentó que "algunas personas actuaron de mala fe".

Detalló que, cuando el rendimiento promedio de maíz en el estado es de cinco a seis toneladas por hectárea, se detectaron registros de hasta 10 y 14 toneladas, además de beneficiarios que se inscribieron dos veces. Asimismo, reveló que existen presuntos malos manejos en algunas bodegas donde se recibía la documentación.

Maiceros protestaron en el Palacio de Gobierno / Alejandro Balan

"Eso hizo que se frenaran los pagos y actualmente se están realizando auditorías para verificar realmente a quién le corresponde el apoyo", puntualizó.

Baqueiro Cáceres añadió, además, que la Sader enfrenta compromisos presupuestales derivados de programas de apoyo para productores de frijol, trigo y maíz en diversas entidades del país, por lo que los recursos se irán liberando de manera gradual para quienes acrediten cumplir con las reglas de operación.

El funcionario aceptó que no hay fecha para entregar los apoyos, pero pidió confianza a los productores, al asegurar que quienes tengan derecho al incentivo recibirán los 800 pesos por tonelada una vez concluidas las auditorías.

Finalmente, dijo que existe coordinación con el Gobierno del Estado para corregir casos de productores que ya recibieron el apoyo federal, pero no aparecen en los listados del incentivo estatal de 150 pesos por tonelada. Respecto a la entrega de bultos de semilla de maíz, aclaró que ese programa corresponde exclusivamente a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) del Estado.

JGH