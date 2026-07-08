¿Cuándo abre el nuevo campo de fútbol en Champotón? Así luce la obra federal que entusiasma a jóvenes

Vecinos de la colonia Pozo del Monte esperan con ansias la inauguración del campo de fútbol 5, una obra impulsada por el gobierno de México mediante el Programa Nacional de Intervención y Modernización de Infraestructura Deportiva rumbo al Mundial 2026.

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Santiago Laines Ramírez manifestó que este espacio representa un beneficio para la comunidad, y pidió a las autoridades a agilizar los trabajos para que pronto sea inaugurada al público en general, “Ya los jóvenes están ansiosos de estrenar el nuevo campo”, destacó.

Destacó que diariamente más de medio centenar de jóvenes y niños acuden a este espacio deportivo, recordando que en un pasado estaba sobre pura terracería.

De acuerdo con los datos recabados, en Champotón hay dos proyectos de este tipo, uno en la colonia Pozo del Monte y el otro en Las Brisas, con una cancha de fútbol 7.

JGH