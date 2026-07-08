Habitantes exigen pavimentación de la calle Ría en Campeche

Habitantes de la colonia Héroe de Nacozari, en la capital del Estado, denunciaron el abandono en el que, aseguran, los han mantenido durante casi cuatro décadas tanto la Alcaldía de Campeche como el Gobierno del Estado. Reprocharon que desde hace 37 años esperan la pavimentación de la calle Ría, entre 7 de Noviembre y Niños Héroes, una vialidad convertida en camino de lodo que afecta diariamente a más de una decena de familias.

José del Carmen Álvarez López, Lucía Borges y Fernando Castro, vecinos del lugar, explicaron que la problemática se agrava durante la temporada de lluvias, cuando el nivel de la ría incrementa, se desborda e inunda el camino, volviéndolo intransitable para peatones, motociclistas y automovilistas.

Manifestaron que la calle es utilizada diariamente por estudiantes, adultos mayores y familias que la cruzan para acortar camino hacia escuelas, centros laborales y otros puntos de la colonia.

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Los colonos aseguraron que ya se han registrado derrapes de motociclistas, entre ellos repartidores y vecinos de la zona, debido a que las llantas patinan sobre el lodo. Además, advirtieron que el estancamiento de agua y la basura que dejan trabajadores del Ayuntamiento de Campeche tras trabajos de limpieza de la ría favorecen la proliferación de mosquitos, lo que incrementa el riesgo de brote de enfermedades como el dengue.

"Cada elección vienen a pedir el voto y prometen pavimentar la calle, pero una vez que pasan las campañas ya nadie regresa", reclamó don José del Carmen, quien afirmó que durante los 37 años que ha vivido en el lugar nunca ha visto obras para mejorar la vialidad.

Los vecinos señalaron que la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, y la diputada del distrito nunca han recorrido la calle, y que únicamente observan trabajos de bacheo y pavimentación en otras colonias, mientras que ellos continúan viviendo en el olvido.

La problemática se agravó ayer cuando un volquete de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop), cargado con material, intentó atravesar la calle, pero debido a las malas condiciones del terreno, la pesada unidad quedó atascada y terminó rompiendo una tubería del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC), instalada apenas hace un mes. Aunque personal del organismo acudió esa misma tarde a reparar la fuga, los trabajos dejaron un extenso lodazal que complicó aún más el tránsito de los habitantes.

Los denunciantes recriminaron que trabajadores de Sedumop regresaron para revisar la zona, sin embargo, no realizaron acciones para rehabilitar el camino.

Ante esta situación, solicitaron la intervención inmediata de la gobernadora Layda Sansores San Román y de la Alcaldía de Campeche para pavimentar la calle y poner fin a un problema de casi cuatro décadas, que hoy representa un riesgo para la movilidad, seguridad y salud de las familias que habitan en ese sector de la ciudad.