¿Eres mamá y estudias? Así puedes obtener una beca de 4 mil 500 pesos en Campeche

Las mujeres que son madres de familia y cursan estudios de licenciatura en instituciones públicas de educación superior en Campeche podrán participar en la convocatoria de la Beca para Madres Estudiantes, un programa que otorga un apoyo económico de 4 mil 500 pesos mensuales con el objetivo de favorecer la permanencia y conclusión de sus estudios. Además del recurso mensual, las beneficiarias pueden recibir un apoyo de 2 mil pesos para materiales escolares y hasta 20 mil pesos para gastos relacionados con su formación académica, de acuerdo con las reglas del programa.

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Entre los principales requisitos se encuentra ser madre o jefa de familia, estar inscrita en una institución pública de educación superior, mantener la calidad de alumna regular y cumplir con la documentación establecida en la convocatoria, como identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y documentos que acrediten tanto la maternidad como la inscripción escolar. El registro deberá realizarse en los periodos que determinen las autoridades educativas correspondientes.

Las autoridades exhortaron a las interesadas a consultar únicamente los canales oficiales para conocer las fechas de registro, requisitos específicos y publicación de resultados, además de evitar intermediarios, ya que el trámite es gratuito. También recomendaron mantenerse atentas a las convocatorias que emitan las instituciones de educación superior y las dependencias encargadas de administrar el programa.