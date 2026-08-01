Menor lesionado en accidente carretero en Ciudad del Carmen–Isla Aguada

Un menor de edad resultó lesionado luego de un aparatoso accidente carretero registrado durante la mañana de este sábado sobre el kilómetro 29 de la carretera federal Ciudad del Carmen–Isla Aguada, donde el automóvil en el que viajaba junto con su padre terminó impactándose de frente contra la base de concreto de una torre de energía eléctrica.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, un hombre conducía un vehículo Kia Forte de color oscuro, con placas DJA-457-C del estado de Campeche, en compañía de su pequeño hijo. Ambos se dirigían hacia el puente de Isla Aguada con la intención de iniciar una jornada de pesca.

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Sin embargo, por causas no esclarecidas, el conductor perdió el control de la unidad, salió de la carpeta asfáltica y terminó estrellándose violentamente contra la estructura de concreto que protege la base de una torre de transmisión eléctrica ubicada a un costado de la vía.

El fuerte impacto provocó cuantiosos daños materiales en el automóvil y dejó lesionado al menor, quien fue atendido en el sitio por personal de Protección Civil. Tras ser valorado, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras que el conductor no presentó lesiones de gravedad.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron al lugar para brindar seguridad y agilizar la circulación vehicular, en tanto que personal de la Guardia Nacional, División Caminos, tomó conocimiento del percance, aseguró el área y quedó a la espera de la aseguradora del vehículo para realizar el peritaje correspondiente y el deslinde de responsabilidades.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas que originaron el accidente.