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Campeche / Sucesos

Campeche: Adulto mayor se descompensa en colonia El Carmelo

Un adulto mayor sufrió una descompensación en la colonia El Carmelo, lo que generó intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

1 de ago de 2026

1 min

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Paramédico logra estabilizar a adulto mayor tras descompensación
Paramédico logra estabilizar a adulto mayor tras descompensación

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en la colonia El Carmelo, luego de que un adulto mayor sufriera una descompensación y perdiera el conocimiento, lo que inicialmente hizo pensar a ciudadanos que ya no contaba con signos vitales.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 14, entre la calle 1, donde vecinos solicitaron apoyo al número de emergencias. Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal y un paramédico motorizado del sector salud, quien tras brindarle atención prehospitalaria logró que el adulto mayor reaccionara, descartándose su fallecimiento.

En ese punto se indicó que la descompensación habría sido provocada por el aumento de la temperatura.

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