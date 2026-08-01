La Gobernadora de Campeche rinde hoy su Quinto Informe centre cifras críticas en pobreza y seguridad

Con casi 200 mil personas en rezago educativo; solo tres de cada 10 habitantes con acceso a servicios de salud; apenas el 30 por ciento de las familias con acceso a servicios básicos de vivienda y, además, con el registro de al menos un centenar de homicidios durante el primer semestre de 2026, la gobernadora Layda Sansores San Román rendirá su Quinto Informe de Gobierno.

De acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2026, elaborado por la Secretaría de Bienestar federal, en Campeche hay 193 mil 840 personas que no cuentan con el nivel escolar mínimo.

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El mismo documento señala que únicamente el 28.5 por ciento de la población campechana, equivalente a 269 mil 435 personas, tiene acceso a servicios de salud, ya sea a través de instituciones públicas o mediante atención médica privada.

El diagnóstico indica que apenas tres de cada 10 habitantes cuentan con acceso a los servicios básicos de vivienda, lo que representa 272 mil 629 personas. El porcentaje disminuye a 14.4 por ciento —136 mil 37 campechanos— cuando se trata de viviendas con calidad y espacios adecuados.

La Secretaría de Bienestar reportó que solo el 16.9 por ciento de la población del Estado, equivalente a 159 mil 825 personas, tiene acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, lo que refleja que una parte importante de la población enfrenta dificultades para adquirir los productos de la canasta básica.

Campeche enfrenta rezago social pese a programas de salud y asistencia

En materia de seguridad, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que, durante el primer semestre de 2026, la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) inició al menos 100 carpetas de investigación por homicidio.

De ese total, 46 corresponden a homicidios dolosos, es decir, aquellos en los que existió la intención de privar de la vida a la víctima. De estos casos, 31, equivalentes al 67.39 por ciento, fueron cometidos con arma de fuego.

Los restantes homicidios dolosos se distribuyen en 10 cometidos con arma blanca y cinco mediante otros medios. En cuanto a los homicidios culposos, el SESNSP reportó 54 casos. De ellos, 35 ocurrieron en hechos de tránsito y el resto por otras causas o sin especificar.

Cifras estatales

La administración estatal informó que, en materia de salud, se aplicaron más de 750 mil vacunas como parte de las acciones de prevención de enfermedades. Además, reforzó la estrategia contra el dengue con la incorporación de 22 nuevas unidades y equipo especializado para fortalecer las labores de vigilancia y control en distintos municipios.

En atención médica, las autoridades reportaron la prestación de 17 mil 739 servicios prehospitalarios, además de la captación de cerca de 10 mil donaciones de sangre para fortalecer el abasto destinado a pacientes que requieren transfusiones en hospitales de la Entidad.

Mediante la jornada “Ver por México”, se realizaron 258 cirugías especializadas dirigidas a personas con padecimientos visuales y otros procedimientos médicos contemplados dentro de esta estrategia.

En infraestructura básica, el Gobierno del Estado informó que destinó más de 9.2 millones de pesos para ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica en las comunidades Centenario, Aro, Oshkabal y Ulumal.

En el sector ambiental también se invirtieron más de 4.8 millones de pesos en apoyos para proyectos productivos de apicultura y ecoturismo en el Corredor Balambé, con el propósito de impulsar actividades sustentables y fortalecer las economías locales.

En materia turística, Punta Xen fue reconocida como la Mejor Playa por Descubrir en el certamen Lo Mejor de México.

Indicó que durante el último año se fortalecieron las rutas “Sol y Playa”, “Maya Colonial” y “Camino Real”, además de consolidar la primera red de promoción comunitaria del país.

Como parte de las acciones para impulsar el sector, se llevaron a cabo 46 congresos y convenciones, eventos que, de acuerdo con las cifras oficiales, generaron una derrama económica de 182.1 millones de pesos, beneficiando a prestadores de servicios turísticos, comercios y establecimientos relacionados con la actividad.

En el ámbito de la asistencia social, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) presentó la iniciativa de la Primera Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista, con el objetivo de establecer un marco jurídico para la atención de este sector de la población.

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El organismo también informó sobre la transformación y equipamiento de 27 Centros de Desarrollo Comunitario (CDC), los cuales operan como Pilares y brindan servicios en beneficio de más de 3 mil personas. Estas acciones buscan fortalecer los espacios destinados al desarrollo comunitario y la atención social.

El DIF estatal reportó la entrega de más de 7 millones de raciones de alimentos a través de sus distintos programas de asistencia alimentaria. También dio a conocer que actualmente Campeche cuenta con 21 centros de atención para personas mayores, donde se ofrecen servicios y actividades dirigidas a este sector de la población.