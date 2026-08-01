Turista sufre caída en malecón de Campeche y termina hospitalizado

Un turista resultó lesionado tras sufrir una caída en la extensión del malecón sobre la avenida Resurgimiento, lo que movilizó a paramédicos del sector salud.

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Los hechos ocurrieron cuando el visitante, en compañía de familiares, recorría el muelle del parque acuático; al acercarse al muelle perdió el equilibrio y cayó, sufriendo una lesión en el brazo izquierdo.

Paramédicos le brindaron los primeros auxilios, inmovilizaron la extremidad con un vendaje y posteriormente lo trasladaron a un hospital, ya que presentaba una fractura. Así mismo, se descartó que el turista estuviera bajo los influjos de alguna sustancia.