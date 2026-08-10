Agoniza la pesca de altura en Campeche: en 10 años la flota camaronera pasó de 250 embarcaciones a solo 60

El sector pesquero de altura en Campeche enfrenta una de las peores crisis de su historia. En la última década, la flota camaronera prácticamente se ha extinguido y la producción del principal crustáceo del Estado se redujo a poco más de la mitad, situación que mantiene al borde del colapso a una actividad económica que durante décadas fue uno de los motores de la Entidad.

De acuerdo con la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Campeche, la flota camaronera se redujo 82.86 por ciento entre 2016 y 2025. Hace diez años operaban alrededor de 250 embarcaciones en los puertos de Campeche y Ciudad del Carmen; actualmente apenas 60 barcos permanecen activos, reflejo del deterioro de la industria.

Mientras en 2016 se produjeron 4 mil 976 toneladas de camarón, para 2025 la cifra descendió a 2 mil 210 toneladas, equivalente a una disminución del 55.6 por ciento. El mejor año fue 2018, con 5 mil 122 toneladas, mientras que el peor registro corresponde al año pasado.

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El presidente de Canainpesca en Campeche, Francisco Romellón Herrera, advirtió que la crisis responde a años de falta de apoyo, incumplimiento en la vigilancia de vedas, altos costos del combustible y una producción insuficiente que ha obligado a empresarios y pescadores a abandonar la actividad.

Romellón Herrera insistió en la necesidad de apoyos al diésel marino y gasolina ribereña, además de reforzar la inspección contra la pesca ilegal y garantizar el respeto a los periodos de veda.

Recordó que tras las modificaciones a la Ley de Pesca en los noventa, entre Campeche y Carmen llegaron a operar hasta 350 barcos camaroneros, cifra que se redujo drásticamente hasta las 60 embarcaciones actuales.

Crisis pesquera en Campeche: flota camaronera al borde del colapso

Lamentó que, pese a los llamados, no han logrado reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para exponer la gravedad de la situación, aunque sí han dialogado con Conapesca y la Sader, sin resultados suficientes.

Ante la falta de rentabilidad, algunos empresarios han optado por venta directa de camarón en redes sociales y envíos por paquetería a otros Estados, en un intento por mantenerse a flote.

“Nos estamos muriendo”, resumió el dirigente pesquero, al hacer un nuevo llamado al Gobierno Federal para atender una actividad que alguna vez dio empleo a miles de familias campechanas y que hoy lucha por sobrevivir entre barcos amarrados, capturas menores y una industria en riesgo de desaparecer.