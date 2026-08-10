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Agoniza la pesca de altura en Campeche: en 10 años la flota camaronera pasó de 250 embarcaciones a solo 60

La flota camaronera de Campeche se redujo más del 80% en diez años, con una caída del 55% en la producción.

Por Alejandro Balan

10 de ago de 2026

2 min

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De 250 barcos camaroneros quedan solo 60 en Campeche
De 250 barcos camaroneros quedan solo 60 en Campeche

El sector pesquero de altura en Campeche enfrenta una de las peores crisis de su historia. En la última década, la flota camaronera prácticamente se ha extinguido y la producción del principal crustáceo del Estado se redujo a poco más de la mitad, situación que mantiene al borde del colapso a una actividad económica que durante décadas fue uno de los motores de la Entidad.

De acuerdo con la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Campeche, la flota camaronera se redujo 82.86 por ciento entre 2016 y 2025. Hace diez años operaban alrededor de 250 embarcaciones en los puertos de Campeche y Ciudad del Carmen; actualmente apenas 60 barcos permanecen activos, reflejo del deterioro de la industria.

Mientras en 2016 se produjeron 4 mil 976 toneladas de camarón, para 2025 la cifra descendió a 2 mil 210 toneladas, equivalente a una disminución del 55.6 por ciento. El mejor año fue 2018, con 5 mil 122 toneladas, mientras que el peor registro corresponde al año pasado.

La deuda directa de Campeche alcanzó mil 965 millones 78 mil 875 pesos en el periodo de julio de 2025 a junio de 2026.

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El presidente de Canainpesca en Campeche, Francisco Romellón Herrera, advirtió que la crisis responde a años de falta de apoyo, incumplimiento en la vigilancia de vedas, altos costos del combustible y una producción insuficiente que ha obligado a empresarios y pescadores a abandonar la actividad.

Romellón Herrera insistió en la necesidad de apoyos al diésel marino y gasolina ribereña, además de reforzar la inspección contra la pesca ilegal y garantizar el respeto a los periodos de veda.

Recordó que tras las modificaciones a la Ley de Pesca en los noventa, entre Campeche y Carmen llegaron a operar hasta 350 barcos camaroneros, cifra que se redujo drásticamente hasta las 60 embarcaciones actuales.

Crisis pesquera en Campeche: flota camaronera al borde del colapso
Crisis pesquera en Campeche: flota camaronera al borde del colapso

Lamentó que, pese a los llamados, no han logrado reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para exponer la gravedad de la situación, aunque sí han dialogado con Conapesca y la Sader, sin resultados suficientes.

Ante la falta de rentabilidad, algunos empresarios han optado por venta directa de camarón en redes sociales y envíos por paquetería a otros Estados, en un intento por mantenerse a flote.

Nos estamos muriendo”, resumió el dirigente pesquero, al hacer un nuevo llamado al Gobierno Federal para atender una actividad que alguna vez dio empleo a miles de familias campechanas y que hoy lucha por sobrevivir entre barcos amarrados, capturas menores y una industria en riesgo de desaparecer.

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