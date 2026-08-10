Colapso del reloj de San Francisco en evidencia deterioro del patrimonio de Campeche: excronista

Más de 80 años de antigüedad y décadas de abandono terminaron por pasar factura al reloj de la plazuela San Francisco, cuya estructura colapsó ante la falta de mantenimiento, convirtiéndose en una muestra más del deterioro al que se ha dejado llegar parte del patrimonio urbano de la capital campechana, lamentó el excronista de la ciudad y actual director del Archivo General del Estado, José Manuel Alcocer Bernés.

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El historiador narró que el reloj tiene fácilmente más de ocho décadas y que originalmente se encontraba en lo que fue el Palacio de Gobierno, antes de ser trasladado a la plazuela San Francisco. Desde entonces, dijo, no ha existido un programa permanente que garantice su conservación, pese a tratarse de un elemento histórico ubicado en uno de los espacios más representativos de la ciudad.

El abandono también se ve reflejado en su funcionamiento: el reloj lleva años sin dar la hora. Alcocer Bernés explicó que en algún momento únicamente se le aplicaron trabajos de pintura, pero nunca recibió un mantenimiento integral para preservar su mecanismo y estructura. El resultado fue el deterioro progresivo que finalmente provocó el colapso.

El excronista José Manuel Alcocer Bernés denunció que este colapso evidencia el continuo deterioro del patrimonio urbano local. / Alejandro Balan

“Es realmente algo muy desagradable para la ciudad”, reprochó, al señalar que la plazuela San Francisco es un sitio simbólico y de constante tránsito de visitantes. Recordó que la plazuela tiene más de un siglo de historia y existen fotografías de la década de 1920 en las que ya aparece diseñada.

El excronista cuestionó además que en Campeche no exista un departamento o área que tenga un padrón integral de los monumentos y bienes históricos, que permita saber cuántos existen y qué autoridad está obligada a vigilarlos y conservarlos.

Aclaró que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, no puede ser señalado como responsable de todos los bienes históricos, pues sus atribuciones se concentran fundamentalmente en monumentos arqueológicos y edificios históricos, particularmente de la época colonial.

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En el caso del reloj de San Francisco, estimó que la responsabilidad debería recaer en el Ayuntamiento de Campeche, al encontrarse dentro de un espacio público de la ciudad. No obstante, advirtió que mientras no exista un registro institucional que establezca claramente responsabilidades, estos bienes quedan expuestos al abandono.

Por ello, propuso crear un departamento especializado en patrimonio urbano, con un padrón actualizado y mecanismos de vigilancia y mantenimiento periódico. Recordó que otros relojes instalados en iglesias de la ciudad tampoco funcionan, situación que, a su juicio, confirma que el problema no es la falta de patrimonio, sino la falta de seguimiento y conservación para evitar que la historia de Campeche termine convertida en ruinas.

JGH