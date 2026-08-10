Guadalupe Pineda rompe el silencio sobre el supuesto embarazo de su sobrina Ángela Aguilar

De nueva cuenta Cristian Nodal y Ángela Aguilar se encuentran en el centro de la polémica, pues desde hace varios días han salido algunos rumores en redes sociales sobre un supuesto embarazo.

En esta ocasión, todo parece indicar que un nuevo miembro podría estar por llegar a la familia, los cuales se han incrementado, tras la celebración de Pepe Aguilar, quien cumplió 58 años, por lo que han circulado muchas imágenes en las plataformas digitales.

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¿Cristian Nodal y Ángela Aguilar están esperando un bebé?

Han sido muchos los rumores que existen sobre el supuesto embarazo de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Por ese motivo, en medio de todas las especulaciones, fue la propia Guadalupe Pineda, tía de la joven cantante quien habló sobre el tema.

“Siempre la veo hermosa”

Pero sí reconoció que no sabe si existe algún embarazo, por lo que no puede confirmar nada. Sobre la boda religiosa de su sobrina, aseguró que no tiene conocimiento sobre la fecha en que la van a realizar.

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Mencionó que fue muy agradable convivir con sus familiares y formar parte de este momento tan especial, aunque se tuvo que retirar temprano del cumpleaños de Pepe Aguilar.

Cabe mencionar que ni Ángela Aguilar, ni Christian Nodal han confirmado que se encuentren esperando a su primer hijo, pero los rumores han seguido creciendo en las redes sociales.

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