Terremoto en Colombia deja 111 muertos y 87 heridos; De la Espriella activa respuesta nacional de emergencia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó este lunes 10 de agosto de 2026 un primer balance oficial de las afectaciones provocadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió distintas regiones del país durante la mañana.

De acuerdo con la información preliminar de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) proporcionada por el mandatario, el saldo aumentó a 111 personas fallecidas y 87 heridas, además de daños importantes en viviendas, edificios, centros educativos, instalaciones de salud, carreteras y aeropuertos.

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el movimiento ocurrió a las 07:34 horas, con epicentro a unos 20 kilómetros de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y una profundidad de 96 kilómetros. El evento alcanzó una magnitud de 7.4.

Las cifras de víctimas y daños continuaban actualizándose al momento del reporte presidencial, por lo que el balance podría modificarse conforme los equipos de emergencia ingresen a las zonas afectadas.

¿Cuántos muertos y heridos dejó el terremoto en Colombia?

El balance preliminar presentado por De la Espriella establece 111 fallecimientos y 87 personas heridas.

En cuanto a las afectaciones materiales, las autoridades contabilizaban mil 575 viviendas averiadas y 37 completamente destruidas, además de 61 edificios colapsados.

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El sector educativo también reportó daños en 52 escuelas, mientras que 18 centros de salud presentaban afectaciones. A esto se sumaban problemas en 18 vías y seis aeropuertos que permanecían sin operación debido a las consecuencias del terremoto.

El sismo fue percibido con fuerza en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Manizales. También hubo reportes de que el movimiento se sintió fuera de Colombia, particularmente en zonas de Panamá y Ecuador.

De la Espriella instala Puestos de Mando Unificado

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) central para concentrar la información y coordinar la respuesta de las diferentes instituciones.

También se habilitarán puestos regionales en ciudades como Armenia, Quibdó y Cali, desde donde se recopilarán los reportes sobre víctimas, daños, necesidades de atención y operaciones de rescate.

De la Espriella explicó que toda esa información llegará al centro nacional de coordinación para organizar la movilización de recursos y mantener actualizado el balance de la emergencia.

El mandatario señaló además que se acordó avanzar con una declaratoria de emergencia para facilitar las acciones necesarias frente al desastre.

Ministros serán enviados a departamentos afectados por el sismo

El Gobierno colombiano conformó equipos de trabajo encabezados por ministros y por el vicepresidente, quienes serán desplegados en los departamentos golpeados por el terremoto.

La estrategia incluirá la participación de autoridades nacionales y territoriales, además de la Fuerza Pública y la Policía Nacional.

De la Espriella aseguró que él mismo encabezará la respuesta nacional y se trasladará a las regiones afectadas para supervisar las acciones.

La emergencia ocurre apenas tres días después de que el nuevo gobierno colombiano asumiera funciones. El sitio oficial de la Presidencia confirma que la ceremonia de posesión presidencial para el periodo 2026-2030 se realizó el 7 de agosto en Cali.

Las autoridades de Colombia elevan a 111 los muertos por el terremoto de magnitud 7,4 que ha derribado además numerosos edificios https://t.co/fO8SCXqIvs — rodurosa (@rodurosa1980) August 10, 2026

Colombia coordinará ayuda internacional tras terremoto

Otro de los frentes será la asistencia proveniente del extranjero. El presidente explicó que la Vicepresidencia y la Cancillería estarán encargadas de coordinar la cooperación internacional ofrecida por diferentes gobiernos y organismos.

Varios países han manifestado durante las últimas horas su disposición de enviar equipos de búsqueda y rescate, personal médico, suministros y otro tipo de apoyo si las autoridades colombianas lo solicitan.

El mandatario también anunció mecanismos para organizar la ayuda ciudadana y empresarial dirigida a las familias damnificadas.

Mientras continúan las labores de búsqueda entre estructuras colapsadas, el Gobierno colombiano mantiene como prioridad la atención de víctimas, la evaluación de infraestructura y el restablecimiento de servicios esenciales. El balance de 111 personas fallecidas sigue siendo preliminar y podría aumentar conforme avance la respuesta en los territorios más afectados.

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