Campeche gastó el doble en intereses que en reducir su deuda; saldo roza los 2 mil mdp

La deuda directa de Campeche ascendió a mil 965 millones 78 mil 875 pesos al cierre del periodo de julio de 2025 a junio de 2026, de acuerdo con la información presentada por Jezrael Larracilla Pérez, titular de la Secretaría de Administración, Finanzas y Planeación, durante el arranque del ciclo de comparecencias 2026.

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Expuso que la deuda estatal está distribuida en cinco créditos contratados con instituciones bancarias. BBVA concentra el mayor saldo, con 700 millones 88 mil 812 pesos, equivalente al 36 por ciento del total, seguido de Santander, con 688 millones 499 mil 507 pesos, que representa el 35 por ciento.

El tercer crédito corresponde a Banamex 537, con un saldo de 373 millones 663 mil 173 pesos, equivalente al 19 por ciento de la deuda directa. Después aparece Banamex 254, con 124 millones 762 mil 858 pesos, que representa el seis por ciento del total.

El quinto financiamiento corresponde a Banamex 120, cuyo saldo asciende a 78 millones 64 mil 525 pesos, equivalente al cuatro por ciento. En conjunto, los cinco créditos suman los mil 965 millones 78 mil 875 pesos reportados por la administración estatal.

Larracilla Pérez indicó que la deuda directa de Campeche supera los mil 965 mdp, también expuso el costo que tuvo esta deuda para las finanzas estatales durante el periodo señalado. Entre julio de 2025 y junio de 2026, el Gobierno de Campeche destinó 246 millones de pesos al servicio de la deuda directa, entre intereses y amortizaciones.

El crédito contratado con BBVA representó un pago de 79 millones de pesos durante ese periodo. De esa cantidad, 58 millones correspondieron a intereses y 21 millones a la amortización del capital, por lo que la mayor parte del pago estuvo destinada al costo financiero del crédito.

Santander también registró un servicio de deuda por 79 millones de pesos, con 57 millones destinados al pago de intereses y 22 millones a la amortización. Entre ambas instituciones concentraron 158 millones de pesos del servicio total reportado durante el periodo.

En el caso de Banamex 537, el pago alcanzó 58 millones de pesos, de los cuales 32 millones fueron para intereses y 26 millones para amortización. Este crédito representa el tercer mayor saldo dentro de la deuda directa estatal, con más de 373 millones de pesos pendientes.

Por su parte, el crédito Banamex 254 generó un servicio de 18 millones de pesos, integrado por 10 millones de intereses y ocho millones de amortización. El financiamiento tiene un saldo pendiente de 124 millones 762 mil 858 pesos.

El crédito Banamex 120 registró el menor pago del periodo, con 12 millones de pesos. De esta cantidad, siete millones correspondieron a intereses y cinco millones a la reducción del capital, mientras que el saldo pendiente de este financiamiento se ubicó en 78 millones 64 mil 525 pesos.

Los datos expuestos por el titular de la Secretaría de Administración, Finanzas y Planeación muestran que BBVA y Santander concentran 71 por ciento de la deuda directa de Campeche. En conjunto, ambos créditos representan más de mil 388 millones de pesos del saldo total.

En cuanto al servicio de la deuda, ambas instituciones también concentraron la mayor parte de los recursos destinados durante el último periodo. BBVA y Santander recibieron 79 millones de pesos cada uno, mientras que Banamex 537 obtuvo 58 millones, Banamex 254 recibió 18 millones y Banamex 120 registró 12 millones.

De acuerdo con las cifras presentadas, el monto de 246 millones de pesos destinado al servicio de la deuda incluye tanto el pago de intereses como la reducción de capital. De ese total, 164 millones correspondieron a intereses y 82 millones a amortizaciones.