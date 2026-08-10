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Campeche / Sucesos

Adulto mayor convulsiona y vomita sangre en el barrio de San Francisco, Campeche

Vecinos auxiliaron a un adulto mayor que vomitó sangre y sufrió convulsiones en calles del barrio de San Francisco; paramédicos acudieron y lograron estabilizarlo.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

10 de ago de 2026

1 min

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Adulto mayor sufre convulsiones tras vomitar sangre en calles de Campeche
Adulto mayor sufre convulsiones tras vomitar sangre en calles de Campeche / Dismar Herrera

En el barrio de San Francisco, vecinos auxiliaron a un adulto mayor que comenzó a vomitar sangre y posteriormente sufrió convulsiones cuando se encontraba a mitad de la calle.

Una vivienda fue atacada a balazos la noche del domingo en Bolonchén de Rejón, municipio de Hopelchén.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 16 entre Ponciano Arriaga, donde los vecinos trasladaron al hombre hacia una zona segura y dieron aviso al número de emergencias, donde al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal y paramédicos del sector salud, quienes le brindaron atención y lograron estabilizarlo.

Sin embargo, el adulto mayor no fue trasladado a un hospital debido a que no contaba con familiares que pudieran hacerse responsables, por lo que, conforme a los protocolos establecidos, permaneció en el sitio luego de recibir la atención prehospitalaria.

JGH

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