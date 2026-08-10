Campeche suma otro caso de miasis humana por gusano barrenador; van 13

Campeche ya suma 13 casos de miasis humana por Cochliomyia hominivorax, luego de que la Secretaría de Salud Federal confirmó un paciente más durante la última semana, de acuerdo con el reporte epidemiológico de la semana 30 con corte al 30 de agosto de 2026.

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La información señala que Campeche acumula 13 casos hasta el 2026, de los cuales uno fue confirmado en los últimos siete días. Con esta nueva detección, la entidad mantiene el registro de casos de esta enfermedad parasitaria provocada por la infestación de tejidos de animales o personas por larvas de esta especie de mosca.

El reporte muestra que Campeche acumula nueve casos confirmados en el año, mientras que en el mismo periodo de referencia de 2025 solamente habían registrado cuatro casos, el total de pacientes infestados representa el 2.4 por ciento del total nacional reportado en el periodo. A nivel del país se contabilizan 557 casos, mientras que Campeche aparece entre las entidades con registros de esta enfermedad.

A nivel regional, tan solo en la Península, Yucatán concentra el mayor número de casos confirmados de miasis hasta 2026, con 38 pacientes infestados, seguido por Quintana Roo, con 23 registros, y Campeche, con 13 incidentes reportados. En la última semana, Quintana Roo sumó cuatro nuevos casos, Campeche registró uno adicional, mientras que Yucatán no reportó nuevas confirmaciones.

JGH