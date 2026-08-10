Trabajadores guatemaltecos, foco del brote de sarampión en Campeche

La Secretaría de Salud (SSA) de Campeche reconoció como una ‘alerta epidemiológica’ el incremento de contagios de sarampión en la Entidad, luego de que el número de casos confirmados igualara la cifra registrada durante todo 2025, por lo que reforzó las acciones de vigilancia y contención, particularmente en las plantaciones de palma de aceite donde se detectó el último brote entre jornaleros procedentes de Guatemala.

El secretario de Salud estatal, Orlando Alvarado Rivadeneyra, informó que, de acuerdo con sus registros, Campeche acumula seis casos confirmados recientemente, mientras que uno más permanece bajo estudio. Precisó que la cifra reportada por la Ssa Estatal asciende a 16 casos, y uno más se encuentra en proceso de confirmación, a pesar de que ya fue validado por la autoridad federal.

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Ante el incremento, la dependencia instaló un cerco epidemiológico en la zona donde fueron identificados los últimos contagios y mantiene vigilancia permanente mediante las Jurisdicciones Sanitarias número 2 y 3, así como una brigada de atención médica que acude directamente a los centros de trabajo, principalmente a los ranchos dedicados al cultivo de palma de aceite.

El funcionario reiteró que los recientes casos detectados corresponden a trabajadores foráneos provenientes de Guatemala y que, hasta el momento, no se ha identificado una transmisión sostenida entre la población campechana. Reconoció que el comportamiento de la enfermedad obliga a mantener las medidas de vigilancia debido al periodo de ventana, que puede extenderse hasta cuatro semanas.

Como parte de las acciones preventivas, la Ssa trabaja directamente con las empresas para revisar y reforzar los esquemas de vacunación de los trabajadores. Alvarado Rivadeneyra señaló que existe una diferencia entre los esquemas de inmunización de Guatemala y los aplicados en Campeche, por lo que se busca completar la protección de quienes laboran en las plantaciones.

El secretario reconoció que el aumento de contagios representa una señal de alerta para las autoridades sanitarias, razón por la cual se mantiene desplegado personal para brindar atención inmediata, identificar posibles casos y evitar que el virus se propague hacia otras comunidades.

Hasta ahora, algunos casos sospechosos han sido descartados, incluso debido a reacciones posteriores a la vacunación; sin embargo, la autoridad estatal mantiene bajo vigilancia al menos un caso que continúa en estudio.

La Ssa insistió en que el cerco sanitario permanece activo y que las brigadas continuarán trabajando en los centros laborales, con énfasis en la detección oportuna, vacunación y seguimiento de trabajadores, para contener la circulación del virus y evitar una mayor propagación del sarampión en Campeche.