Sujetos disparan contra una vivienda en Sabancuy; no hay detenidos

La segunda semana de agosto inició con el reporte de detonaciones de arma de fuego que fueron dirigidas contra una vivienda de Sabancuy, municipio de Carmen, y hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos, informó la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

El ataque ocurrió en un predio ubicado sobre la calle Rodríguez Barrera, entre Abasolo y Allende. De acuerdo con la información oficial, dos individuos llegaron momentos antes a bordo de una motocicleta Italika 150, color gris, y realizaron las detonaciones contra el inmueble.

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Tras disparar contra la vivienda, los dos sujetos abandonaron el sitio a bordo de la motocicleta. Las personas que se encontraban dentro del domicilio proporcionaron a los elementos de seguridad los primeros datos sobre lo ocurrido y la descripción de la unidad utilizada por los responsables.

Elementos de seguridad acudieron al lugar después del reporte y establecieron las acciones correspondientes para preservar la seguridad en la zona. La SPSC también notificó a las autoridades ministeriales para el desarrollo de las investigaciones.

La dependencia señaló que las autoridades investigadoras ya tienen conocimiento del caso y deberán establecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar el motivo de las detonaciones contra el inmueble.

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El principal dato aportado por los testigos corresponde a la motocicleta en la que viajaban los dos sujetos, descrita como una Italika 150 de color gris. Esta información forma parte de los primeros elementos recabados por las autoridades tras su llegada al domicilio.

La SPSC indicó que mantendrá la colaboración con las autoridades encargadas de la investigación para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Por ahora, el caso permanece bajo investigación y los responsables continúan sin ser detenidos.