UNAM inicia Examen de Control Presencial 2026: sedes, horarios y requisitos para aspirantes

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzó este miércoles 12 de agosto la aplicación del Examen de Control Presencial dirigido a las personas aspirantes que fueron convocadas como parte de su proceso de ingreso.

De acuerdo con información de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), un total de 45 mil 463 aspirantes descargaron su cita, documento en el que pueden consultar la sede, la fecha y el horario asignado para realizar la evaluación.

La primera jornada se llevará a cabo en León, Guanajuato, mientras que durante los próximos días también habrá aplicación de exámenes en Oaxaca y Tijuana.

¿Cuándo y dónde se aplicará el Examen de Control de la UNAM en León?

En León, Guanajuato, el examen se realizará en el Hotel Real de Minas Poliforum. Hasta la tarde del 11 de agosto, más de 2 mil 100 personas habían completado su registro para presentar la prueba en esta sede.

Este miércoles 12 de agosto habrá un turno vespertino de 17:00 a 20:00 horas. Para el jueves 13 se contemplan tres horarios: de 09:00 a 12:00 horas, de 13:00 a 16:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Noticia Destacada Empieza aplicación del Examen de Control de la UNAM: Consulta horarios y sedes para este 12, 13 y 16 de agosto

¿Cuándo será el examen de la UNAM en Oaxaca y Tijuana?

En Oaxaca, Oaxaca, la aplicación está programada para el jueves 13 de agosto y también tendrá tres turnos: de 09:00 a 12:00 horas, de 13:00 a 16:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

En Tijuana, Baja California, la jornada se realizará el domingo 16 de agosto en dos horarios, de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

¿Qué documentos deben llevar los aspirantes al Examen de Control de la UNAM?

La DGAE recordó que cada aspirante deberá presentarse con una identificación oficial vigente y con el comprobante de cita impreso.

Además, la recomendación es llegar una hora antes del inicio programado, ya que será necesario completar el registro de ingreso previo a la evaluación.

El Examen de Control Presencial está integrado por 120 reactivos y tendrá una duración máxima de tres horas. Durante su aplicación no estará permitido utilizar teléfonos celulares ni ingresar con mochilas, bolsas o bultos de gran tamaño.

La UNAM también contará con personal en las sedes para orientar a las personas participantes durante el procedimiento.

Mañana 12 de agosto inicia la aplicación del Examen de Control Presencial > https://t.co/xyZY073sDI pic.twitter.com/W77XDE0SeV — UNAM (@UNAM_MX) August 12, 2026

¿Dónde descargar la cita para el examen de la UNAM?

El portal “TU SITIO” permanecerá habilitado para que las personas convocadas puedan consultar y descargar su cita.

La universidad recomendó revisar con anticipación los datos del documento, confirmar la sede y el horario correspondiente y acudir con suficiente tiempo para evitar contratiempos durante el ingreso.

IO