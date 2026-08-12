La Casa de los Famosos México: Cynthia Klitbo afirma que sufrió discriminación por su edad

Todo parece indicar que las cosas se prendieron en ‘La Casa de los Famosos México’, pues en esta ocasión Cynthia Klitbo fue la que protagonizó una nueva polémica en la casa, tras un enfrentamiento con Flor Vigna

De acuerdo con lo mencionado por la actriz de telenovelas, ella fue discriminada por su edad, todo esto después de que la cantante le habría impedido integrarse a una dinámica que estaba haciendo.

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Cynthia Klitbo afirma que fue discriminada en ‘La Casa de los Famosos México’

La llamada villana de las telenovelas, se ha convertido en una pieza indispensable del reality, pues ha dado mucho contenido en redes sociales y los fans han comenzado a mostrar su apoyo, aunque también ha tenido algunos problemas con varios de los famosos.

En una conversación que tuvo la actriz con Ese Pérez y Aldo Rendón, Cynthia Klitbo aseguró que se sentía muy discriminada por su edad, por lo que mencionó que tiene las mismas capacidades que todos y logró obtener buenos resultados.

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“La neta es que a mí la intensidad no me gusta. Yo soy muy intensa y si se meten conmigo, pues reacciono. Oye, tengo 59, no discrimines mi edad porque puedo más cosas que tú y eso es una discriminatoria para mí y para toda la gente que representa mi edad"

Sin duda, las alianzas y rivalidades siguen creciendo entre los habitantes de la polémica casa, donde cualquier cosa puede suceder.

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