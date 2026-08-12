Yucatán tendrá nuevo Centro de Educación y Cuidado Infantil; aún no definen dónde estará

Yucatán contará con uno de los 43 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) que anunciaron construirá la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como parte de un programa nacional para ampliar la atención a la primera infancia.

De acuerdo con la SICT, se ha contemplado la construcción de un CECI en Yucatán, como parte de un paquete de obras que abarcará 40 municipios de 17 entidades que, en conjunto, tendrá una inversión de mil 980 millones de pesos.

Los nuevos centros estarán destinados a la atención y desarrollo integral de niñas y niños de entre cero y cuatro años.

Noticia Destacada En promedio, 56 yucatecos son diagnosticados con obesidad cada 24 horas; suman más de 11 mil casos en 2026

Según se informó, en total, las nuevas instalaciones tendrán capacidad para atender a 6 mil 160 infantes, principalmente en beneficio de las familias trabajadoras.

Modernas intalaciones

La dependencia federal señaló que los CECI contarán con infraestructura moderna y deberán cumplir con estándares de seguridad, funcionalidad y calidad.

También se indicó que la SICT proporcionará apoyo técnico especializado durante los procesos de infraestructura y construcción.

Aunque Yucatán figura entre las entidades donde se edificará uno de estos centros, Comunicaciones no especifica todavía el municipio donde será instalado ni el monto de inversión que corresponderá a la obra en este estado..

El proyecto general se encuentra en una etapa inicial, en la que se integran y revisan propuestas de predios provenientes tanto de reservas territoriales del IMSS como de donaciones.

Terrenos, aprueba

Estos terrenos deberán pasar por los procesos correspondientes de validación y autorización arquitectónica y técnica ante los órganos competentes, por lo que todavía no se ha definido públicamente la ubicación del centro que corresponderá a Yucatán.

Noticia Destacada Acusan al Alcalde de Espita por cerrar el campo de béisbol del municipio para montar a caballo

La SICT prevé iniciar este año la construcción de nueve de los 43 CECI contemplados en el programa, los cuales forman parte de la primera etapa de un proyecto que busca ampliar de manera progresiva la infraestructura destinada al cuidado infantil.

Trabajos previstos

El comunicado federal no precisa si el centro que se construirá en Yucatán estará incluido dentro de estos primeros nueve proyectos ni establece una fecha específica para el inicio de los trabajos.

La construcción de estos centros representa una estrategia para ampliar el acceso a servicios de educación, cuidado y desarrollo integral durante la primera infancia, principalmente para las familias trabajadoras.

En el caso de Yucatán, la obra se sumará a la infraestructura del IMSS destinada a este sector de la población, aunque todavía quedan por definir aspectos como el municipio donde se ubicará, las características específicas del inmueble y el calendario para su construcción.

Como informamos en otra nota, en Yucatán hay incertidumbre por el posible cierre de un gran número de guarderías subrogadas del IMSS, lo que dejaría a un alta cantidad de familias con madres trabajadoras sin la posibilidad de contar con un lugar donde sus hijos pequeños puedan estar cuidados mientras desempeñan sus labores.

Esta situación ha causado temor porque algunas madres de familia se verían en la necesidad de dejar de trabajar, lo que es una grave afectación a su economía.