Ayuntamiento de Mérida lanza MID Digital: se pueden hacer 78 trámites en línea las 24 horas

Tres nuevas herramientas digitales fueron anunciadas por el Ayuntamiento de Mérida con el objetivo de agilizar trámites e información para la ciudadanía a través de un nuevo portal digital.

Bajo el nombre de la estrategia MID Digital, la comuna abrió un nuevo portal web en el que se pueden llevar a cabo 78 trámites desde cualquier dispositivo con conexión a internet y con servicio las 24 horas del día.

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, presentó las nuevas herramientas digitales que ya están disponibles para la población.

Señaló que estos esfuerzos forman parte de un plan integral para facilitar trámites a la ciudadanía, así como ofrecer mayor transparencia y un espacio digital que permita eficientar todo el trabajo.

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Se indicó que el Portal Ciudadano es la plataforma que concentra la información oficial de los trámites, servicios y regulaciones de competencia municipal.

El sitio permite consultar las 24 horas requisitos, costos, tiempos de respuesta, fundamento legal y las dependencias responsables de cada procedimiento, además de iniciar en línea aquellos trámites que ya cuentan con esta modalidad.

Uno de los objetivos es brindar mayor certeza a los ciudadanos, especialmente ante visitas domiciliarias, inspecciones o notificaciones.

El portal ofrece información sobre los servidores públicos autorizados para realizar estas labores, así como los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de la autoridad durante una visita, con lo que se busca prevenir fraudes y posibles suplantaciones.

Otra herramienta es Visor Urbano, un mapa interactivo que concentra 75 capas de información urbana y catastral del municipio.

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A través de ella, se puede ubicar un predio y consultar el uso de suelo, zonificación, restricciones urbanísticas, lineamientos, normas aplicables e infraestructura.

La herramienta está diseñada para facilitar la toma de decisiones antes de comprar, construir o invertir en un predio, además de permitir conocer los trámites disponibles para cada propiedad. Una vez identificado el procedimiento, el ciudadano puede iniciar la gestión mediante su Expediente Digital y darle seguimiento en línea.

El tercer componente es precisamente el Expediente Digital, que funciona como una identidad ante el Ayuntamiento de Mérida y permite concentrar en un solo espacio información y documentos oficiales del ciudadano.

Su principal ventaja es evitar que los usuarios tengan que entregar nuevamente documentación que se encuentre vigente y actualizada dentro de su expediente.

La presidenta municipal destacó que los documentos contenidos en este expediente tienen la misma validez jurídica que de manera física. Además, esta plataforma sirve como medio oficial para recibir notificaciones relacionadas con las gestiones realizadas.

El registro se realiza una sola vez mediante la CURP y, posteriormente, el ciudadano puede guardar documentos, consultar el estado de sus solicitudes, recibir notificaciones, firmar, realizar pagos de derechos y descargar documentos oficiales, además de reutilizar la información.

Las tres herramientas están vinculadas entre sí para conformar un sistema digital que busca reducir filas, papeleo y traslados, al tiempo que permite a la ciudadanía consultar información oficial y realizar trámites desde cualquier dispositivo con conexión a internet.