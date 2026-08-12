Eclipse Solar hoy 12 de agosto: Dónde y cómo verlo en vivo desde la Península de Yucatán

Este miércoles 12 de agosto de 2026, un eclipse solar total recorrerá distintas regiones del planeta, pero los habitantes de la Península de Yucatán tendrán que conformarse con seguir el fenómeno a través de internet: el eclipse no será visible desde México, ni siquiera en su fase parcial.

Así, quienes se encuentren en Yucatán, Campeche o Quintana Roo no podrán observar el fenómeno directamente desde ciudades como Mérida, Valladolid, Tizimín, Progreso, Campeche, Chetumal o Cancún. La buena noticia es que existen alternativas para no perderse este espectáculo astronómico.

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¿Cómo ver el eclipse solar desde la Península de Yucatán?

La principal opción será seguir la transmisión en vivo de la NASA, que permitirá observar el desarrollo del eclipse desde los sitios donde sí será visible.

La cobertura para el público mexicano comenzará aproximadamente a las 11:15 horas, mientras que el momento máximo del fenómeno podrá seguirse alrededor de las 12:30 horas, de acuerdo con los horarios difundidos para la transmisión.

El máximo del eclipse a nivel mundial ocurrirá aproximadamente a las 17:46 UTC. Por lo tanto, si estás en Yucatán, Campeche o Quintana Roo, no será necesario buscar el eclipse en el cielo, ya que el fenómeno no tendrá visibilidad desde esta región.

¿Por qué no se verá el eclipse en Yucatán?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa frente al Sol desde la perspectiva de la Tierra y bloquea total o parcialmente su luz.

Sin embargo, la sombra de la Luna no cubre todo el planeta. La visibilidad queda limitada a una franja determinada por la trayectoria de la sombra lunar, y México queda fuera de esa zona para el eclipse del 12 de agosto.

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Por esta razón, tampoco habrá una fase parcial observable desde la Península de Yucatán.

Estos son los lugares donde sí será visible

La franja de totalidad recorrerá varias regiones del mundo. Entre los principales territorios donde podrá apreciarse el eclipse solar total se encuentran:

Groenlandia

Islandia

Norte de Rusia

España

Una pequeña zona de Portugal

It's a great time to tune in and stream space with us!



Don't miss out — keep an eye on https://t.co/z1RgZwQkWS for the latest updates on how to watch the total solar eclipse, our upcoming rocket launches and spacewalks, and other live events. pic.twitter.com/j2j9GQkAGy — NASA (@NASA) August 6, 2026

Además, en diferentes regiones de Europa, África y Norteamérica podrá observarse de manera parcial.

En España, la trayectoria incluirá diversos puntos del norte y este del país, entre ellos zonas cercanas a A Coruña, Lugo, Oviedo, Santander, Bilbao, Valladolid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca.

¿Cuándo habrá otro eclipse solar visible en México?

Quienes esperen observar un eclipse solar desde territorio mexicano tendrán otra oportunidad el 26 de enero de 2028.

Ese día ocurrirá un eclipse solar anular, un fenómeno diferente al eclipse total de este 12 de agosto.

Durante un eclipse anular, la Luna pasa frente al Sol pero no alcanza a cubrirlo completamente. Como resultado, alrededor del satélite queda visible un brillante “anillo de fuego”.

Por ahora, el espectáculo astronómico de este miércoles tendrá que disfrutarse desde la Península de Yucatán mediante las transmisiones en vivo de las agencias y organismos que cubrirán el fenómeno.