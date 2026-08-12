Familia recurre a ofrenda maya para encontrar a Gelasio, desaparecido desde hace 13 días en Pomuch

Se intensifica la búsqueda de sujeto desaparecido desde el 30 de julio, sin embargo no aparece a pesar de las ofrendas que se han aplicado por parte de los sacerdotes mayas que ya han entregado la bebida maya conocida como el "Sacab" con la finalidad de que aparezca este sujeto de quien se desconoce su paradero, donde los familiares confían que regresará a casa con vida.

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Por su parte la señora Francisca Gerónimo Gerónimo dijo que ya son 13 días de que desapareció de la tierra de Pomuch Gelasio Gerónimo Gerónimo de 45 años de edad, hasta la fecha no se encuentra rastro alguno que sea la pista para la búsqueda, dijo su hermana Francisca Gerónimo Gerónimo, quienes recorrieron y peinaron los costados del Tren Maya de Pomuch y con dron se internó el monitoreo en toda área del rancho de los Cervera, ya que un anónimo dijo verlo caminar en la cercanía.

Familiares mantienen la esperanza de que Gelasio regrese con vida. / Erik Caamal

Este sujeto es yerno de reconocido empresario de esta vía de Pomuch, quien y su esposa Rosa Isela Beh Kuk se encuentran desesperados debido a que Gelasio, su esposo, no aparece por ninguna parte, por lo que Fabián Beh Huchín ha hecho todo por tratar de dar con el paradero de su yerno, sin embargo este sujeto no da señas de dónde podría estar, por lo que los elementos de la Guardia Nacional son los que han estado apoyando a las familias del desaparecido, sin embargo no aparece.

En estos días de desesperación igual se han sumado el personal de la Comisión Local de Búsqueda, encabezado por Miriam Guadalupe Canul Chan, quienes realizaron recorridos y sobrevuelos con drones para tratar de detectar desde el aire cualquier señal que pudiera llevar con el paradero del desaparecido, por lo que han recorrido grandes extensiones de terrenos de Pomuch y Tenabo, por lo que el recorrido finalizará en la zona conocida como Benaox, terrenos colindantes con los terrenos ejidales de Hecelchakán.

JGH