Padecen desabasto de agua en San Juan, Candelaria

Familias de la comunidad de San Juan Arroyo enfrentan nuevamente problemas por la falta de agua potable, situación que, de acuerdo con vecinos, se ha prolongado durante varios días y ha obligado a los habitantes a recurrir al almacenamiento y acarreo del vital líquido para poder cubrir sus necesidades básicas.

Ante la falta de suministro, habitantes locales realizaron peticiones para solicitar apoyo y finalmente se envió una pipa para abastecer a las familias afectadas. Sin embargo, los pobladores consideran que esta medida resulta insuficiente, debido a que el problema del desabasto no es reciente y requiere una solución permanente.

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Vecinos señalaron que “la falta de agua complica las actividades cotidianas de las familias, pues el líquido es indispensable para preparar alimentos, realizar labores de limpieza, bañarse y atender otras actividades del hogar”. La situación se vuelve aún más complicada cuando el suministro no se restablece durante varios días.

Los habitantes manifestaron preocupación por las condiciones de la infraestructura hidráulica de la comunidad, al considerar que existen deficiencias que deben ser atendidas para evitar que el desabasto continúe de manera recurrente.

El envío de una pipa permite atender de manera momentánea la emergencia, pero no garantiza que las familias cuenten con agua de forma continua. Además, la cantidad de líquido distribuida mediante una sola unidad resulta limitada frente a las necesidades de toda la comunidad.

Los pobladores señalaron que no buscan depender permanentemente del acarreo con pipas, sino contar con un servicio que permita disponer de agua potable todos los días y en condiciones adecuadas.

Por ello, hicieron un llamado para revisar integralmente el sistema de abastecimiento, identificar las causas de las fallas y realizar los trabajos necesarios para garantizar el suministro.

La demanda de los habitantes es que el problema sea atendido de fondo y no únicamente cuando la falta de agua se convierte en una emergencia. Mientras tanto, las familias de San Juan Arroyo continúan dependiendo de apoyos temporales para acceder a un recurso indispensable para la vida diaria.

Contrastes San Juan Arroyo (también conocido como San Juan Arroyo Las Golondrinas) es una pequeña comunidad rural con poco más de 400 habitantes, ubicada en la zona Sur del estado, cercana a manantiales cristalinos y la selva a orillas del río Candelaria.