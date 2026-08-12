Vecinos de Playa del Carmen exigen solución a apagones y entregan pliego petitorio

Vecinos de diversas colonias de Playa del Carmen entregaron un pliego petitorio al gobierno del estado para mejorar el suministro de electricidad que durante estos días han venido padeciendo los apagones y que como medida de presión han llegado a bloquear las calles.

Este miércoles en un evento en el fraccionamiento Villas del Sol que realizó el gobierno del estado, la secretaria de gobierno pidió a los vecinos denunciar el robo de cables de la CFE para proceder contra de ellos.

Cabe mencionar que los afectados al acudir al evento con pancartas en mano demandan mejorar el suministro de energía eléctrica, algunos mensajes de las pancartas decían “ya basta de apagones”.

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La CFE informó que habrá cortes eléctricos porque estarán trabajando en la colocación de nuevos circuitos para optimizar el servicio.

Los ciudadanos afectados por los apagones de los fraccionamientos Paseos Sisal, Misión de las Flores, Misión del Carmen, Las Palmas 1 e Xcacel entregaron la carta a la gobernadora a la gobernadora del estado donde exponen el problema que afecta de manera constante a las familias, por lo que solicitan su apoyo para encontrar una solución definitiva a las constantes interrupciones en el servicio de energía eléctrica.

Desde hace varios meses, nuestros fraccionamientos y colonias cercanas han sufrido de apagones y variaciones de voltaje. Lamentablemente estas fallas se han vuelto cada vez más frecuentes y prolongadas, llegando a presentarse cortes de 8, 12 e incluso de hasta 24 horas continuas, situación que ha generado una afectación importante en nuestra calidad de vida, describen el pliego petitorio.

No obstante, durante el evento realizado por las autoridades en Villas del Sol, la secretaria de gobierno Cristina Torrea al escuchar a los vecinos afectados por los apagones, pidió a la gente no recurrir a la violencia, ni al enfrentamiento con ciudadanos de las colonias irregulares en el momento que estén manipulando los registros de la CFE, ya sea por robo o conectarse de forma irregular, sino que deben reportarlo de inmediato al 911.

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En esa reunión con vecinos, Héctor Raúl Aguilar Valenzuela, gerente de la División de Distribución Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de escuchar a los afectados, informó que ya están trabajando en la optimización del suministro como la colocación de nuevos circuitos.

Así mismo explicó que están en la última etapa de trabajo de la instalación de una nueva subestación, y prometió que no debe presentarse más fallas, estamos aquí para darle seguimiento a los acuerdos para atender las necesidades en materia de energía eléctrica de Playa del Carmen.

Héctor Raúl Aguilar Valenzuela, prometió reunirse con la gente de forma periódica para atender y solucionar los problemas que se presenten.