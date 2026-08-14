México te abraza suma más de 271 mil connacionales repatriados; Gobierno reporta 1.5 millones de servicios

El Gobierno de México informó que 271 mil 193 connacionales han sido repatriados al país entre el 20 de enero de 2025 y el 13 de agosto de 2026, como parte de las acciones de atención y recepción implementadas ante el retorno de mexicanos desde el extranjero.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 14 de agosto, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentaron los avances de la estrategia “México te abraza”.

El programa busca ofrecer atención inmediata, traslado, servicios de salud, orientación jurídica, vinculación laboral y apoyo para que las personas repatriadas puedan reintegrarse a sus comunidades de origen.

¿Cuántos mexicanos han sido repatriados con “México te abraza”?

Sergio Salomón Céspedes detalló que, de los 271 mil 193 mexicanos repatriados, 171 mil 508 ingresaron al país por vía terrestre a través de distintos puntos establecidos en la frontera.

Por vía aérea fueron recibidos 99 mil 685 connacionales en 816 vuelos, distribuidos en diferentes aeropuertos del territorio nacional.

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Entre los principales puntos de recepción se encuentran Tapachula, Villahermosa, Tulum, Mérida, Huatulco, Morelia, Campeche, San Luis Potosí y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El funcionario explicó que 95 por ciento de las personas repatriadas son originarias principalmente de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Estado de México.

¿Qué apoyos reciben los connacionales repatriados?

Rosa Icela Rodríguez informó que la estrategia opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, con la participación de 34 dependencias del Gobierno federal.

Desde su implementación se han otorgado más de 1 millón 567 mil servicios, además de 453 mil raciones de alimentos calientes y más de 79 mil 700 atenciones médicas y psicológicas.

Más de 180 mil personas han recibido la tarjeta Bienestar Paisano, con un apoyo de $2,000 para cubrir gastos relacionados con su traslado a las comunidades de origen.

También se han proporcionado servicios especializados a niñas, niños, adolescentes y familias, así como atención jurídica, psicológica y de salud a más de 22 mil 828 mujeres.

“México te abraza” también ofrece IMSS, documentos y programas sociales

Como parte de la estrategia, más de 98 mil 600 personas fueron afiliadas al IMSS mediante un esquema de atención por razones humanitarias.

Además, se emitieron más de 138 mil 500 documentos, entre copias certificadas de actas de nacimiento y CURP, mientras que más de 59 mil 100 connacionales fueron incorporados a programas de Bienestar.

El Gobierno también reportó 33 mil asesorías relacionadas con regularización de suelo, asuntos agrarios y programas de vivienda, además de la entrega de 55 mil 500 tarjetas para remesas mediante Financiera para el Bienestar.

#MañaneraDelPueblo. Se han recibido a 271,193 mexicanos repatriados, de enero de 2025 a agosto de 2026, informa @SergioSalomonC . El 55 por ciento pertenecen a 7 entidades. Más de 171 mil han retornado vía terrestre. pic.twitter.com/Q8IyC0UfDz — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 14, 2026

Rodríguez Velázquez señaló que más de 200 mil personas ya fueron trasladadas hacia sus estados de origen y destacó que el centro de mando instalado en Gobernación mantiene saldo blanco desde el inicio de la estrategia.

Las autoridades federales señalaron que el objetivo es que las personas repatriadas sean recibidas con un trato digno y puedan acceder de inmediato a servicios que faciliten su regreso y reintegración a México.

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