Conductores ebrios embisten a policías al intentar escapar de alcoholímetro en Campeche

Durante un filtro de alcoholimetría instalado sobre la avenida Patricio Trueba, seis conductores fueron asegurados por manejar presuntamente bajo los efectos del alcohol, entre ellos tres automovilistas y tres motociclistas. Durante el operativo se registró un conato de bronca entre personas en estado de ebriedad y elementos policiales.

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En el lugar, uno de los conductores de automóvil intentó evadir a los oficiales y terminó embistiendo a uno de los elementos. En otro hecho, un motociclista que también trató de darse a la fuga embistió a otro agente y logró escapar, por lo que no pudo ser detenido.

Los oficiales que resultaron afectados fueron auxiliados por integrantes de un grupo de rescate y no requirieron traslado a un hospital, donde los elementos tampoco manifestaron su intención de presentar una denuncia por los hechos.

JGH