Detienen a secretario de Seguridad de Atlixco por presunto abuso de autoridad y cohecho en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó la detención de Antonio “N”, secretario de Seguridad de Atlixco, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.

La aprehensión se llevó a cabo el viernes 14 de agosto por agentes investigadores adscritos a la Coordinación General de Investigación, quienes cumplimentaron una orden emitida por un Juez de Control con sede en Atlixco.

De acuerdo con la dependencia, el funcionario fue presentado ante la autoridad judicial para iniciar el proceso correspondiente.

¿De qué acusan al secretario de Seguridad de Atlixco?

La FGE de Puebla señaló que Antonio “N” es investigado por su probable participación en tres delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba reunidos dentro de la investigación y solicitó que el imputado fuera vinculado a proceso.

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La Fiscalía no detalló en la información proporcionada los hechos específicos que dieron origen a la investigación, por lo que hasta ahora no se han dado a conocer públicamente mayores elementos sobre la conducta que se le atribuye.

Antonio “N” permanecerá en prisión preventiva

Durante la audiencia, la defensa del funcionario solicitó que su situación jurídica se resolviera dentro del plazo constitucional.

Por ese motivo, la continuación de la audiencia fue programada para el miércoles 19 de agosto de 2026, fecha en la que un juez determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

Mientras tanto, la autoridad judicial impuso a Antonio “N” la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual se mantendrá durante el tiempo que dure el procedimiento.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) formuló imputación contra Antonio N., por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, así como cohecho. #FiscalíaInforma https://t.co/w18Jq5w3TJ pic.twitter.com/9MINERvvhs — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 15, 2026

¿Qué sigue en el proceso contra el funcionario de Atlixco?

La próxima audiencia será clave para definir la situación jurídica del secretario de Seguridad de Atlixco.

En esa etapa, el juez deberá valorar los datos presentados por la Fiscalía y los argumentos de la defensa para resolver si Antonio “N” queda formalmente sujeto a proceso.

La detención no representa una sentencia de culpabilidad, por lo que el funcionario conserva la presunción de inocencia mientras el caso continúa ante las autoridades judiciales.

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