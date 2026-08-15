Feria de Regreso a Clases 2026 de Profeco en CDMX: horarios, descuentos, trámites y actividades gratis

La Feria de Regreso a Clases 2026 de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se realiza este sábado 15 y domingo 16 de agosto en la Ciudad de México, con una oferta que combina venta de artículos escolares, promociones, servicios, trámites y actividades para niñas, niños y sus familias.

El encuentro tiene lugar en Expo Reforma, ubicada en Morelos número 67, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, y permanece abierto de 9:00 a 18:00 horas.

Durante ambos días, madres, padres y personas responsables de crianza pueden encontrar productos necesarios para el próximo ciclo escolar, entre ellos uniformes, mochilas, calzado, libros y artículos de papelería.

Además, la feria incluye opciones gratuitas y actividades educativas orientadas a preparar el regreso a clases y reducir parte del gasto que enfrentan las familias en esta temporada.

¿Qué se puede comprar en la Feria de Regreso a Clases 2026?

En los pasillos de Expo Reforma participan distintos proveedores y prestadores de servicios con promociones y descuentos en productos escolares.

Uno de los puntos destacados es que la beca de educación básica “Rita Cetina” podrá utilizarse como forma de pago en los módulos comerciales participantes.

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La oferta contempla desde útiles y papelería hasta prendas, zapatos, mochilas y materiales requeridos para volver a las aulas.

¿Qué actividades gratuitas habrá este sábado 15 de agosto?

El programa incluye pláticas y dinámicas dirigidas tanto a estudiantes como a sus familias.

Entre los temas programados se encuentran “Loncheras que nutren el aprendizaje”, “Importancia de la actividad física”, “La importancia del inglés y la metodología Natural English” y “El 1,2,3 del control parental”.

Al mediodía está prevista la participación de Alma Gómez Fuentes, “Cositas”, con la actividad “La imaginación va contigo a clases”.

También habrá activación física familiar, karaoke en inglés, cuentacuentos y la dinámica “Aprende jugando” dentro del Pabellón Consuminis.

¿Qué trámites y servicios gratuitos ofrece Profeco?

Las familias podrán aprovechar la feria para realizar algunos trámites relacionados con la inscripción escolar, entre ellos la obtención de certificados médicos y actas de nacimiento.

También se ofrecerán cortes de cabello gratuitos para estudiantes, mientras que niñas y niños podrán decorar su propia bolsa ecológica y participar en diferentes juegos.

Para el domingo 16 se mantendrán varias de las actividades y se agregará la plática “Mitos y estrategias sobre el comportamiento ansioso”, impartida por Fundación Best.

📚 ¡Ya arrancó la Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 en la Ciudad de México!



Más de 70 proveedores ofrecen útiles escolares, uniformes, calzado, mochilas, libros, servicios de salud y más, con descuentos, promociones y opciones accesibles para apoyar la economía familiar.… pic.twitter.com/LZXvL1SNyr — Profeco (@Profeco) August 15, 2026

Profeco realiza 55 ferias de regreso a clases en México

La actividad de la CDMX forma parte de una estrategia nacional de Profeco que contempla 55 Ferias de Regreso a Clases en diferentes entidades del país.

El objetivo es acercar productos, promociones y servicios a las familias antes del inicio del nuevo ciclo escolar y ofrecer herramientas para comparar opciones y administrar mejor el presupuesto destinado al regreso a las aulas.

Las fechas y ubicaciones de las distintas sedes pueden consultarse en el Directorio de Ferias de la Procuraduría.

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