Vuelca pipa cargada con casi 20 mil litros de diésel en la carretera Mérida-Chetumal

Una pipa cargada con aproximadamente 20 mil litros de diésel volcó este sábado en la carretera federal Mérida-Chetumal, a la altura del kilómetro 117, en el tramo Peto-Chacsinkín, lo que provocó una fuga de combustible y movilizó a cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los datos recabados, el operador, de 26 años de edad, perdió el control de la pesada unidad, salió de la cinta asfáltica y recorrió alrededor de 30 metros hasta caer en una hondonada de aproximadamente dos metros de profundidad.

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Durante el percance, la pipa golpeó la parte baja de un poste con cables de telefonía y posteriormente terminó recostada sobre su costado derecho. Debido al impacto, se registró un goteo de diésel tanto en el tanque como en la tapa de carga.

El conductor sufrió algunas lesiones abrasivas y fue atendido en el lugar por paramédicos, quienes determinaron que no era necesario trasladarlo a un hospital. Bomberos acudieron al sitio para controlar la situación y prevenir mayores riesgos por el derrame de combustible.

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Por su parte, elementos de la Guardia Nacional realizaron las diligencias correspondientes y mantuvieron la seguridad en la zona.

Debido a las labores de emergencia, la circulación sobre la carretera Mérida-Chetumal fue suspendida temporalmente, por lo que los conductores tuvieron que utilizar tramos alternos para continuar con su recorrido, lo que generó demoras.