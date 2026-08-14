Tradición maya en Hopelchén: así celebran la fiesta patronal de San Bernardo en la comunidad de Huechil

En la comunidad maya de San Bernardo Huechil, ubicada en la región de Bolonchén de Rejón, al norte del municipio de Hopelchén, inició este viernes la Fiesta Patronal a San Bernardo, quien es patrono de la capilla del lugar y de la comunidad también llamada Xcanahaltún Huechil; se bailó la cabeza de cochino y decenas de pobladores veneraron al santo.

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La fiesta patronal a esa imagen concluirá el jueves 20 del presente, y para ello el comité de las fiestas patronales ha preparado diversas actividades en su honor. Ya la imagen está recorriendo el poblado de acuerdo a la tradición y a la costumbre de la grey católica de esa pequeña localidad, que tiene alrededor de 200 habitantes.

Desde el pasado 19 de julio, la imagen fue bajada de su nicho y al día siguiente, una réplica de la imagen inició en procesión con el recorrido y la visita a todas las viviendas católicas de la comunidad. Al empezar la fiesta patronal este viernes, la imagen recorrerá las casas que faltan por visitar.

La veneración comenzó desde el 19 de julio con la bajada de la imagen de su nicho. / Mauriel Koh

En cada vivienda donde ha estado esa imagen, la familia tiene la responsabilidad de realizar novenas, rosarios y oraciones en torno al santo patrono, y también hay el tradicional baile de la cabeza de cochino, tanto en el domicilio como en las calles del pequeño poblado hasta llegar al atrio del templo católico.

El 20 de agosto, en el último día de las fiestas patronales, se realizará la procesión de la imagen alrededor de la plazuela, la cual estará encabezada por el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Bolonchén de Rejón, Enrique Jiménez, quien ese día también oficiará misa en la capilla del pueblo.

El comité organizador de esta fiesta patronal invitó a los católicos de las comunidades circunvecinas a participar en estas fiestas patronales que por muchos años se han llevado a cabo, y que son una tradición en la región.

Cabe mencionar que, en la capilla del lugar, decenas de fieles acuden a venerar a la imagen de San Bernardo.

JGH