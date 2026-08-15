Apagones de la CFE afectan a seis fraccionamientos de Playa del Carmen; vecinos reportan daños en electrodomésticos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelve a dejar sin luz a seis fraccionamientos de Playa del Carmen, de acuerdo a los vecinos las afectaciones van director a los equipos electrodomésticos, llevamos dos días con interrupciones constantes, no hay estabilidad en el suministro, así comentaron los ciudadanos: Aldo Tuz, Gerardo Velázquez, Santos Uh, María Evangelina Moo y Andrea Nolasco.

Los fraccionamientos afectados son: Galaxia II, Selvanova, Misión de las Flores, Las Perlas, Real Ibiza y Punta Estrella, la inestabilidad del suministro a provocado la pérdida de equipos como lavadoras, refrigerador y aire acondicionado.

Cabe mencionar que en fechas recientes las autoridades del gobierno del estado y de la CFE aseguraron que estaban mejorando las líneas con las instalaciones de nuevos circuitos que vendría evitar apagones y que garantizaría el suministro de electricidad.

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En encontraste, este viernes y sábado vecinos de los fraccionamientos Galaxia II se quejaron de los apagones, lo grave dicen es la pérdida de sus equipos electrodomésticos que se queman por las constantes interrupciones.

El ciudadano Aldo Tuz, opinó que paradójicamente los habitantes de la zona de invasión “In House” no pagan por el suministro de energía eléctrica no tienen problemas de apagones, contrario, nosotros que pagamos no tenemos el servicio.

Por su parte el afectado Gerardo Velázquez, residente de Misión de las Flores, opinó que es una injusticia lo que está pasando, la gente que paga por el servicio no lo tiene y los que viven en asentamientos “irregulares”, no se quejan porque ellos sí tienen suministro de electricidad.

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El comerciante Santos Uh, opinó que hasta ahora las autoridades no han cumplido lo que aseguraron, el problema sigue latente, he perdido un aire acondicionado y un refrigerador, se quemaron y me cuesta muy caro su reparación.

La señora María Evangelina Moo dijo que se quemó su lavadora, y no ha podido arreglarse debido a la complicada situación económica, daré prioridad en los gastos de mis hijos ahora que inician las clases.

Las autoridades nos prometieron que iban a mejorar el servicio pero se siguen presentando apagones cada 30 minutos, el suministro no es estable y esos golpes están provocando pérdidas económicas al quemarse los equipos electrodomésticos, comentó la señora, Andrea Nolasco.

Las fallas intermitentes o apagones constantes de la CFE provocan variaciones de voltaje que dañan los aparatos electrodomésticos, queman tarjetas electrónicas, no solo eso, no podemos guardar productos lácteos o alimentos preparados porque se descomponen debido a las altas temperaturas, agregó.