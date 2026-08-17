Planta Pasteurizadora en Campeche garantiza calidad pese a basurero clandestino

El basurero clandestino del Ayuntamiento de Campeche no representa un riesgo para la producción de la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar, ubicada en el Parque Industrial Bicentenario de la capital. Abid Francisco Moo Cruz, gerente estatal de Leche para el Bienestar, aseguró que la planta cuenta con procesos tecnológicos que permiten garantizar la calidad de sus productos.

Explicó que tanto la materia prima como el agua utilizada en los procesos de producción cumplen con estrictos controles de calidad. Señaló que las condiciones de operación de la planta permiten mantener bajo vigilancia los distintos factores que intervienen en la elaboración y tratamiento de la leche que se distribuye.

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En el caso de la materia prima, Moo Cruz detalló que la leche utilizada en la planta no procede de zonas cercanas al basurero clandestino. Explicó que el producto llega desde diferentes regiones del Estado, con proveedores ubicados a varios kilómetros de la ciudad de Campeche y sujetos a los controles establecidos para garantizar las condiciones adecuadas del alimento.

Entre los principales proveedores se encuentran productores ganaderos de Champotón, Escárcega, Candelaria y Palizada, quienes abastecen la materia prima que requiere la planta. Indicó que el origen de la leche se encuentra identificado y forma parte de un esquema de supervisión que permite mantener los estándares de calidad requeridos para su procesamiento.

Respecto a las posibles afectaciones relacionadas con el basurero clandestino ubicado a un costado del Cementerio Municipal Siglo XXI, el gerente estatal de Leche para el Bienestar descartó que exista una amenaza para la operación de la planta. Precisó que el agua utilizada en las instalaciones recibe un tratamiento propio antes de incorporarse a los procesos productivos.

Moo Cruz destacó que la planta cuenta con un sistema de tratamiento de agua de alta calidad, diseñado para cumplir con los protocolos sanitarios establecidos. Explicó que las exigencias sanitarias y de calidad que debe cumplir la planta son estrictas, por lo que existen procedimientos específicos para garantizar las condiciones adecuadas del recurso utilizado.

El gerente estatal sostuvo que las medidas de control abarcan tanto la materia prima como los insumos empleados durante el proceso de producción. En este sentido, aseguró que la ubicación del basurero clandestino no compromete la calidad de la leche procesada en la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar.

Destacó que la seguridad y calidad de los productos constituyen aspectos prioritarios para la operación de las instalaciones. En consecuencia, los procesos relacionados con la recepción de leche, el tratamiento del agua y la producción se encuentran sujetos a protocolos que buscan evitar cualquier afectación a la calidad del alimento.