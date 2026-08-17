Registran alza de enfermedades; efectos de “El Niño” podrían repuntar IRAs en Campeche

La Secretaría de Salud (Ssa) del Estado alertó que los efectos del fenómeno “El Niño”, aunados a los cambios del clima y las variaciones de temperatura, podrían provocar un repunte de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en Campeche, escenario que además coincide con una alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para las Américas.

No obstante, aclaró que un eventual incremento de estos padecimientos no representa, hasta el momento, un riesgo epidemiológico para la población.

La advertencia ocurre mientras Campeche acumula 93 mil 894 casos de IRAs en lo que va de 2026, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno de México.

Noticia Destacada Pierde la vida trabajador del grupo musical “José Julio” a bordo de una combi en Ebtún, Valladolid

Según el último reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), los casos representan un incremento de 4.91% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 89 mil 497 contagios. Esto significa que actualmente existen 4 mil 397 casos más que el año pasado.

El secretario de Salud del Estado, Orlando Alvarado Rivadeneyra, explicó que Campeche ya ingresó a la temporada interestacional, periodo en el que se espera un aumento de las enfermedades respiratorias. Precisó que, hasta ahora, durante esta etapa se han registrado ocho casos de influenza y ocho de COVID-19, cifras que, aseguró, no implican un riesgo para la población.

El funcionario señaló que, conforme a la alerta de la OPS, los efectos de “El Niño”, así como los cambios en el clima y las temperaturas, podrían favorecer una mayor transmisibilidad y viabilidad de algunos virus, por lo que las autoridades mantienen las medidas de vigilancia y prevención.

Alvarado Rivadeneyra aseguró que la Ssa se encuentra preparada para enfrentar la temporada y cuenta con suficiente abasto de vacunas contra la influenza. Añadió que las brigadas de vacunación trabajan en las tres jurisdicciones sanitarias —Campeche, Carmen y Escárcega— y que habrá módulos de atención en los 13 municipios.

Precisó que la vacunación constituye una de las principales herramientas de protección de la población, particularmente ante la próxima temporada invernal, cuyo periodo de mayor actividad comenzará en noviembre.

Descartó que se hayan registrado nuevas defunciones por influenza después del fallecimiento reportado en meses pasados. Explicó que las complicaciones pueden estar relacionadas con otras enfermedades preexistentes, pero hasta ahora no se ha confirmado otra muerte asociada con este padecimiento.