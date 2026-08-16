Aparatoso choque entre dos camionetas deja a dos personas con crisis nerviosa en la colonia Obrera

Un aparatoso accidente vial entre dos camionetas particulares se registró durante la noche sobre la avenida 55, en su cruce con la avenida Periférica Norte y calle 74, en la colonia Obrera de Ciudad del Carmen, dejando como saldo dos personas con crisis nerviosa y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta Dodge Grand Caravan, color blanco, con placas de circulación DJF-680-C del estado de Campeche, transitaba sobre la avenida 55.

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Al avanzar en la misma dirección, por causas que serán determinadas por las autoridades, la unidad terminó impactándose contra la parte trasera de una camioneta Mazda CX-90, color gris, con placas DJG-948-C de Campeche, que circulaba delante de ella.

El fuerte encontronazo provocó daños de consideración en ambas unidades, además de que los vehículos quedaron ocupando parte del carril izquierdo de circulación, generando afectaciones momentáneas al tránsito en esta zona de la colonia Obrera.

El fuerte encontronazo provocó daños en ambas unidades. / Por Esto.

El accidente también ocasionó la movilización de cuerpos de emergencia, entre ellos personal paramédico de Protección Civil, quienes acudieron para valorar a los ocupantes involucrados.

Tras la revisión correspondiente, dos personas fueron atendidas en el sitio debido a que presentaban crisis nerviosa derivada del impacto. Afortunadamente, ninguna de ellas requirió ser trasladada a un hospital, por lo que los paramédicos concluyeron la atención y se retiraron del lugar.

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Las unidades siniestradas permanecieron en el sitio a la espera de la llegada de representantes de las compañías aseguradoras y de los peritos de Tránsito, quienes realizarían las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad y establecer el acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.

Elementos de vialidad tomaron conocimiento del hecho y realizaron las acciones correspondientes para evitar mayores complicaciones a la circulación mientras se efectuaban las diligencias.

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