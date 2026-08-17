Pierde la vida trabajador del grupo musical “José Julio” a bordo de una combi en Ebtún, Valladolid

La tranquilidad de la comisaría de Ebtún, Valladolid, fue interrumpida durante las primeras horas de ayer, luego que un trabajador del grupo musical “José Julio” fuera encontrado sin vida en el interior de una camioneta tipo combi en la que viajaba junto con sus compañeros.

De acuerdo con los primeros reportes, la agrupación, cuyos integrantes son originarios de Calkiní, Campeche, se presentó la noche del sábado en la comisaría de Kanxoc. Al concluir el evento, los trabajadores abordaron la unidad para trasladarse a Ebtún, donde tenían previsto realizar una presentación el próximo fin de semana.

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Durante el trayecto decidieron estacionarse para descansar. Sin embargo, horas más tarde, sus compañeros intentaron despertar a uno de los trabajadores y se percataron de que no respondía a sus llamados. Ante la situación, solicitaron auxilio a través del número de emergencias 9-1-1. Paramédicos de la SSP acudieron al sitio y, tras valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal de Valladolid y de la SSP acordonaron el área y avisaron a las autoridades ministeriales. Personal de la Fiscalía y del Semefo efectuó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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Las autoridades se encargarán de determinar mediante las investigaciones y estudios forenses las causas precisas del fallecimiento.