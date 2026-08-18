Exhiben irregularidades en guarderías de Campeche

Por falta de pago de sus salarios, maestras de la Guardería y Preescolar “Barquito de Papel” suspendieron labores este lunes, al denunciar que los retrasos en sus percepciones se han repetido durante las últimas quincenas y que el problema se arrastra desde hace aproximadamente seis meses.

La suspensión afectó a más de 80 niñas y niños inscritos en el plantel, así como a sus familias, pues varios padres y madres tuvieron dificultades para acudir a sus centros de trabajo al no contar con una alternativa para el cuidado de los menores.

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Las educadoras señalaron que en ocasiones solo reciben una parte de la quincena y el resto se les entrega días después. Afirmaron además que algunas trabajadoras llevan años sin prestaciones y que la mayoría carece de contrato firmado que establezca sus condiciones laborales.

“Venimos arrastrando esta situación desde hace seis meses”, señalaron las maestras, quienes aseguraron que la protesta obedece a la necesidad de contar con un ingreso para cubrir sus gastos. Indicaron que sus salarios no llegan a cuatro mil pesos.

Las trabajadoras reprocharon a la administración del plantel la falta de información oportuna sobre los motivos de los retrasos, pues, según dijeron, es hasta después de la fecha de pago cuando se les informa que los recursos no han sido recibidos.

Culpan al IMSS

Al respecto, Marlene del Jesús Esqueda Moreno, integrante de la sociedad civil propietaria del centro, explicó que “Barquito de Papel” opera bajo un esquema de subrogación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que los recursos para cubrir la nómina provienen del pago federal por el servicio prestado.

Explicó que la guardería brindó el servicio durante julio, pero el recurso correspondiente, que debió llegar durante los primeros días de agosto, aún no ha sido entregado por el Instituto. Ante ello, dijo, se propuso cubrir inicialmente 50 por ciento de la nómina mientras se liberaba el pago pendiente.

Esqueda Moreno sostuvo que la suspensión no fue decisión de los propietarios, sino consecuencia de la falta de personal suficiente para mantener abierto el plantel bajo las normas del IMSS, que exigen personal certificado y condiciones específicas para garantizar la seguridad de los menores.

Actualmente, la guardería tiene 82 niñas y niños inscritos, de una capacidad de 95, y cuenta con una plantilla de 12 maestras, aunque varias no acudieron este lunes. La administradora reconoció que los retrasos salariales han sido recurrentes y afirmó que el IMSS no les ha informado cuándo liberará los recursos.

El conflicto afecta a las trabajadoras y a las familias usuarias, mientras el futuro del centro permanece incierto, debido a que el contrato de subrogación con el IMSS concluye el 31 de diciembre de 2026.

Responde la dependencia

Al respecto, el IMSS emitió un boletín en el que aclara que se ha cumplido puntualmente con los pagos y que la responsabilidad es exclusiva de la empresa prestadora del servicio, en este caso la guardería.

El documento señala también que al no existir condiciones para una atención segura se ordenó suspender temporalmente el servicio, hasta que cuenten con la plantilla de personal requerida.