¿Qué es la shigelosis? Alerta en Campeche: casos aumentan 110% y vigilan negocios de comida

Durante la temporada de calor, los alimentos y bebidas, principalmente aquellos de preparación natural, tienden a descomponerse con mayor rapidez, elevando el riesgo de enfermedades gastrointestinales, por lo que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Campeche, Copriscam, ha reforzado sus operativos de vigilancia sanitaria en establecimientos dedicados al manejo y venta de estos productos.

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La alerta cobra relevancia ante el incremento de casos de shigelosis en el Estado. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, SSA Federal, Campeche acumula 42 casos de esta enfermedad en lo que va de 2026, es decir, 22 más que los 20 registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento del 110 por ciento.

Con esta cifra, Campeche ocupa el primer lugar de la Península de Yucatán en incidencia de shigelosis, al concentrar 42 de las 59 infecciones contabilizadas en la región. Quintana Roo se ubica en segundo sitio con 12 casos, cuatro más que los ocho reportados el año pasado, mientras que Yucatán registra cinco, dos menos que los siete contabilizados en 2025.

El director general de la Copriscam, Luis Humberto López López, informó que los operativos de vigilancia se realizan de manera permanente en establecimientos de los diferentes municipios para verificar las condiciones de higiene y el adecuado manejo de los alimentos.

Explicó que, aunque los permisos y la regulación de los vendedores ambulantes corresponden a los municipios, el organismo realiza verificaciones sorpresivas cuando existe algún riesgo sanitario, además de impartir cursos y capacitaciones para mejorar las prácticas de higiene entre quienes manipulan alimentos.

López López señaló que entre las principales anomalías detectadas se encuentran deficiencias en la higiene, clasificación de productos y condiciones de seguridad, situaciones que pueden representar un riesgo para la salud de los consumidores.

La autoridad sanitaria indicó que, cuando se detectan irregularidades, se aplican suspensiones temporales como medida preventiva. Una vez que el establecimiento corrige las deficiencias, dichas suspensiones son levantadas.

El funcionario destacó, además, la importancia del lavado correcto de manos como una de las principales medidas para prevenir la transmisión de la shigelosis, infección intestinal aguda y altamente contagiosa causada por la bacteria Shigella.

Este padecimiento puede provocar diarrea, acompañada de sangre o moco, dolor abdominal, cólicos y fiebre, y se transmite principalmente por la vía fecal oral mediante el consumo de agua o alimentos contaminados o por una higiene deficiente de las manos.

Ante el incremento registrado durante este año, la Copriscam exhortó a reforzar las medidas de higiene, especialmente durante el periodo de altas temperaturas, cuando los alimentos pueden deteriorarse en menor tiempo y convertirse en un riesgo para la salud.

JGH