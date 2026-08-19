¿A qué hora lloverá hoy en Campeche? Onda Tropical 29 provocará tormentas este miércoles

La Onda Tropical número 29 mantiene este miércoles 19 de agosto condiciones favorables para la presencia de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en Campeche, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó esta mañana que la onda tropical se encuentra sobre el sureste de México y es vigilada debido a su interacción con otros sistemas atmosféricos. Para la Península de Yucatán se pronostican chubascos y lluvias fuertes, acompañados de descargas eléctricas y rachas de viento.

¿A qué hora lloverá en Campeche?

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Aunque el pronóstico meteorológico no permite establecer con exactitud la hora en que comenzará a llover en cada colonia, el pronóstico horario para San Francisco de Campeche muestra que las condiciones más favorables para precipitaciones se concentrarán durante la tarde y noche.

Durante la mañana y primeras horas de la tarde se espera un ambiente caluroso y mayormente con nubes y claros. El pronóstico contempla una probabilidad de lluvia baja entre las 9:00 y las 14:00 horas.

A partir de las 16:00 horas aumenta la posibilidad de lluvia, con un 50 por ciento de probabilidad de precipitaciones. Para las 17:00 horas todavía se mantiene la posibilidad de lluvia débil.

Sin embargo, el periodo con mayor probabilidad de tormenta aparece entre las 19:00 y 20:00 horas, cuando el pronóstico señala hasta 60 por ciento de probabilidad de lluvia y condiciones de chubascos tormentosos.

En resumen: si tienes actividades al aire libre en Campeche capital, el periodo de mayor atención será aproximadamente entre 4:00 de la tarde y 8:00 de la noche, con mayor posibilidad de tormenta alrededor de 7:00 y 8:00 p. m. No obstante, las tormentas tropicales pueden desarrollarse de manera irregular y afectar zonas distintas de la ciudad.

Calor de hasta 40 grados

La lluvia no impedirá que continúe el ambiente caluroso. Para Campeche se prevén temperaturas que podrían acercarse a los 40 grados Celsius, mientras que el pronóstico horario para la capital estima una máxima cercana a 34 °C, con sensación térmica que podría rondar los 39 °C durante las primeras horas de la tarde.

También se esperan vientos moderados a fuertes, especialmente durante la tarde, por lo que las tormentas podrían estar acompañadas de rachas capaces de derribar ramas o generar condiciones peligrosas para motociclistas y conductores.

¿Por qué lloverá?

La Onda Tropical 29 avanza sobre el sureste mexicano y, de acuerdo con el SMN, interactúa con otros sistemas que favorecen la formación de nubosidad y tormentas. El organismo mantiene vigilancia sobre sus efectos en esta región.

Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente durante la tarde y noche, cuando aumentará el potencial de lluvias, actividad eléctrica y rachas de viento.