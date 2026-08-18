Denuncia joven presunto acoso, maltrato y explotación laboral en tienda de Plaza Palmira

Una joven identificada como Ivana Guadalupe denunció públicamente haber sido víctima de presunto acoso, maltrato y explotación laboral durante los seis meses que permaneció trabajando en una tienda de productos chinos denominada “Baima”, ubicada en Plaza Palmira.

De acuerdo con el testimonio de la trabajadora, durante su permanencia en el establecimiento habría recibido malos tratos por parte de la propietaria, quien presuntamente la señaló en distintas ocasiones de ser una persona “ladrona”, situación que, aseguró, afectó su integridad y dignidad.

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La joven también manifestó que habría laborado bajo horarios que, según su versión, se encontraban fuera de los límites establecidos por la legislación laboral, además de señalar que las condiciones dentro del establecimiento eran deplorables, debido a las altas temperaturas y a la falta de aire acondicionado.

El conflicto se registró este martes 18 de agosto, cuando, según relató Ivana Guadalupe, le informaron que su contrato de seis meses había concluido y que debía retirarse del establecimiento. Sin embargo, señaló que únicamente pretendían entregarle 500 pesos como pago, cantidad que consideró injusta y que no correspondía a lo que legalmente le habría correspondido por la conclusión de su relación laboral.

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Ante esta situación, la joven se negó a aceptar las condiciones y permaneció aproximadamente dos horas dentro del establecimiento. Según su denuncia, durante ese tiempo habría sido presionada para firmar una hoja en la que se establecía una supuesta renuncia voluntaria, documento que se negó a firmar e incluso rompió.

La situación generó preocupación entre sus familiares, quienes acudieron al lugar al conocer lo ocurrido. La madre de la joven, incluso, estuvo a punto de solicitar la intervención de las autoridades ante el temor de que su hija continuara retenida dentro del establecimiento.

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Ivana Guadalupe también relató que, mientras se encontraba en el exterior de la tienda quejándose por lo ocurrido, una mujer de origen chino que se encontraba en el establecimiento presuntamente ordenó cerrar la puerta con seguro y apagar las luces, situación que incrementó la tensión entre los presentes.

Finalmente, la joven logró salir del establecimiento y anunció que dará seguimiento legal a su caso para determinar las posibles responsabilidades en las que habría incurrido la empresa.

Asimismo, aseguró que ninguno de los trabajadores del establecimiento contaría con seguridad social, además de señalar que las condiciones laborales en las que presuntamente se desempeñan serían inadecuadas.

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La joven manifestó su intención de acudir ante las autoridades laborales correspondientes para presentar formalmente su denuncia y exigir que se revisen las condiciones en las que opera el establecimiento, así como el cumplimiento de las obligaciones patronales y el respeto a los derechos de los trabajadores.

Hasta el momento, las acusaciones corresponden al testimonio de la joven y no se ha informado públicamente una postura por parte de los responsables de la tienda “Baima”. Será a través de las instancias laborales correspondientes como deberán determinarse los hechos y, en su caso, las responsabilidades legales.

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