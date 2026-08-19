Alertan en Campeche por alimentos en mal estado y riesgo de infecciones

Durante la temporada de calor, los alimentos y bebidas de preparación natural tienden a descomponerse con mayor rapidez, lo que eleva el riesgo de enfermedades gastrointestinales. Por ello, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Campeche (Copriscam) ha reforzado sus operativos de vigilancia sanitaria en establecimientos dedicados al manejo y venta de estos productos.

La alerta cobra relevancia ante el incremento de casos de shigelosis en Campeche. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud (Ssa) Federal, la entidad acumula 42 casos en 2026, es decir, 22 más que los 20 registrados en 2025, lo que representa un aumento del 110 %.

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Con esta cifra, Campeche ocupa el primer lugar en la Península de Yucatán en incidencia de shigelosis, al concentrar 42 de las 59 infecciones regionales. Quintana Roo se ubica en segundo sitio con 12 casos, mientras que Yucatán registra cinco.

El director general de Copriscam, Luis Humberto López López, informó que los operativos de vigilancia se realizan de manera permanente en establecimientos de los municipios para verificar las condiciones de higiene y el adecuado manejo de alimentos. Señaló que entre las principales anomalías detectadas se encuentran deficiencias en higiene, clasificación de productos y condiciones de seguridad, lo que puede representar un riesgo para la salud de los consumidores.

La autoridad sanitaria aplica suspensiones temporales como medida preventiva cuando se detectan irregularidades, las cuales se levantan una vez que los establecimientos corrigen las deficiencias.

El funcionario destacó la importancia del lavado correcto de manos como medida esencial para prevenir la transmisión de la shigelosis, una infección intestinal aguda y altamente contagiosa causada por la bacteria Shigella, que puede provocar diarrea con sangre o moco, dolor abdominal, cólicos y fiebre.

Ante el incremento registrado en 2026, la Copriscam exhortó a reforzar las medidas de higiene, especialmente durante el periodo de altas temperaturas, cuando los alimentos pueden deteriorarse en menor tiempo y convertirse en un riesgo para la salud.