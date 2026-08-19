PAN Campeche: militantes exigen auditoría a finanzas del CDE

Militantes y exdirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron una auditoría a las finanzas del Comité Directivo Estatal (CDE), encabezado por Wendy Fabiola Casanova Mendoza, ante presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y la retención de prerrogativas destinadas a los Comités Directivos Municipales (CDM), situación que atribuyeron a conflictos internos y “revanchismo” político.

El exregidor, exdiputado local y exdirigente municipal José Inurreta Borges cuestionó que la actual dirigencia estatal surgiera de un proceso irregular y sostuvo que varios comités municipales, entre ellos el de Campeche presidido por Francisco Portela Rodríguez, no han recibido los recursos necesarios para actividades y operación.

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Señaló que las prerrogativas, aunque representan montos reducidos de alrededor de 10 mil pesos mensuales, son indispensables para el funcionamiento de los comités, y acusó que su retención estaría vinculada a la cercanía de dirigentes con Nelly Márquez Zapata, excandidata a la dirigencia estatal.

El exdirigente estatal Pedro Cámara Castillo coincidió en la necesidad de revisar las finanzas del partido y adelantó que los órganos internos deberán intervenir para determinar por qué no se han entregado los recursos. Explicó que el Consejo Estatal debe sesionar para revisar el manejo financiero del CDE, incluso mediante una auditoría formal.

Cámara Castillo advirtió que la falta de recursos debilita la estructura territorial del PAN, pues los comités requieren financiamiento para gestionar, mantener oficinas y atender a ciudadanos. Recordó que una sesión interna sobre tesorería fue impugnada y el acta quedó sin efecto, por lo que los consejeros inconformes buscarán reunir firmas para exigir una nueva sesión.

Mientras Inurreta Borges consideró que el PAN estatal está convertido en un “cascarón”, Cámara Castillo sostuvo que el problema radica en una dirigencia que no ha entendido la situación política del estado, y que más que exigir renuncias, los militantes deben demandar resultados y trabajo territorial.

La exdiputada Nelly Márquez Zapata evitó opinar sobre la problemática interna: “Del partido yo no opino. Pregúntale a la presidenta si ya les entregó a los presidentes sus prerrogativas”, declaró.

Por Esto! intentó contactar a Casanova Mendoza en sus oficinas y vía telefónica, sin éxito.