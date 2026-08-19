Detienen a repartidor en Campeche por presunto abuso de confianza; no habría devuelto dinero

Un repartidor que se desplazaba en motocicleta fue detenido en Campeche, luego de ser señalado por un comerciante de recibir dinero para realizar diversas compras y presuntamente no cumplir con el encargo ni devolver los recursos.

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De acuerdo con el reporte, el comerciante entregó una cantidad de dinero al motociclista con la intención de que adquiriera diversos productos. Sin embargo, al no recibir las compras ni recuperar el efectivo, solicitó la intervención de las autoridades.

Elementos de la Policía Estatal localizaron al repartidor y, al ser cuestionado sobre lo ocurrido, este manifestó que parte del dinero le había sido robado, aunque en ese momento no habría acreditado dicha situación.

Ante el señalamiento, el motociclista fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, donde se realizarán las investigaciones correspondientes por su presunta participación en el delito de abuso de confianza y se determinará su situación jurídica.